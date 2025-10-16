Σέρρες: Η θεία Σταματίνα είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Η αποθέωση Καπουτζίδη στο Χ

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, «Σέρρες», προβάλλεται αυτή την περίοδο κάθε Τρίτη στις 22.30 στον ΑΝΤ1 με τη σειρά να trendάρει στο X σταθερά κάθε εβδομάδα τόσο κατά τη διάρκεια της προβολής του κάθε επεισοδίου όσο και μετά.

Στο επεισόδιο της Τρίτης (14/10) αποκαλύφθηκε ένα καλά κρυμμένο οικογενειακό μυστικό, το οποίο έγινε η αφορμή να πέσουν «βροχή» τα κολακευτικά tweets για τον δημιουργό της σειράς, Γιώργο Καπουτζίδη.

Όπως είδαμε λοιπόν η θεία Σταματίνα (Γιούλη Τσαγκαράκη), ίσως ο πιο αγαπημένος ρόλος της σειράς αφού κλέβει πάντα την παράσταση, είναι intersex άτομο και η αποκάλυψη έγινε κατά την επίσκεψή της σε γιατρό μαζί με τον αδερφό της, Λευτέρη (Γιώργο Γάλλο),

Πρόκειται για τον πρώτο intersex χαρακτήρα σε ελληνική σειρά και οι τηλεθεατές της σειράς έσπευσαν στο X για να συγχαρούν τον Γιώργο Καπουτζίδη για την πρωτοβουλία του να ενσωματώσει έναν intersex χαρακτήρα στη σειρά, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο το έκανε με αποτέλεσμα το hashtag της σειράς #serres να trendάρει ακόμα και σήμερα δύο ημέρες μετά την προβολή του επεισοδίου.

Στην εν λόγω σκηνή, λοιπόν, η γιατρός, την οποία υποδύεται η Νατάσα Εξηνταβελώνη, εξηγεί στον Λευτέρη:

«Ίντερσεξ ονομάζονται τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά του φύλου τους.

Οι παραλλαγές αυτές εκφράζονται είτε ως προς τα χρωμοσώματα, είτε σε σχέση με την εξωτερική ή εσωτερική ανατομία τους.

Και αναφέρω την εσωτερική γιατί η αδερφή σας έχει μία παραπάνω αγωνία σε σχέση με το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό σας.

Η αδερφή σας δεν διατρέχει κίνδυνο για καρκίνο στις ωοθήκες όπως η μητέρα σας γιατί δεν έχει ωοθήκες ώστε να εμφανίσει καρκίνο εκεί. Για την ακρίβεια δεν έχει κανένα γυναικείο αναπαραγωγικό όργανο. Μεγάλωσε ως γυναίκα, αλλά η ανατομία της δεν είναι ούτε αμιγώς γυναικεία, ούτε αμιγώς ανδρική.

Είναι η ανατομία ενός ίντερσεξ ατόμου. Δυστυχώς, κανείς ποτέ δεν της το είπε και ούτε εσείς το γνωρίζατε».

Αυτή κι αν ήταν αποκάλυψη! Η θεια Σταματίνα ειναι το «Ι» στο ΛΟΑΤΚΙ. 🏳️‍🌈



👉 Οι #Serres έρχονται την Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.#ant1tv #StayTuned pic.twitter.com/3LhXUYMEeG — ΑΝΤ1 (@ANT1TV) October 15, 2025

Σε εκείνο το σημείο ο «Λευτέρης» θα θυμηθεί ότι «όταν γεννήθηκε, θυμάμαι αμυδρά ένα χειρουργείο, μια επέμβαση που έπρεπε να κάνει», με τη γιατρό να του εξηγεί:

«Δυστυχώς, κύριε Χρηστίδη, η κοινωνία με τη συνενοχή και της ιατρικής δεν έχει φερθεί πολύ δίκαια στα ίντερσεξ άτομα.

Προσπάθησε να τα χωρέσει στα καλούπια της και παρενέβη βίαια τόσο στη φυσιολογία τους όσο και στην ψυχολογία τους, αλλά αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει τα τελευταία χρόνια και τα intersex άτομα μπορούν να είναι ο εαυτός τους και αναγνωρίζουν τη φύση τους».

Στη συνέχεια μπορείτε να πάρετε μια μικρή γεύση από τα tweets στο X.

Η θεία Σταματίνα,ίντερσεξ χωρίς να το γνωρίζει κανείς αλλά ούτε και η ίδια...Ένα άτομο που γεννήθηκε "διαφορετικό" όπως και ο ανιψιός της...Αν και δεν τον γνώριζε όπως είπαμε,είχε το ένστικτο...👏🏻Ένιωθε την διαφορετικότητα όσο κανείς άλλος... Καπουτζίδη,είσαι ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ 👏🏻 #Serres — 🖤 Ο Μοναχικός 🖤 (@MonLyS20) October 14, 2025

Και αφού έβαλε όλο τον κόσμο να λατρέψει τη θεία Σταματίνα μας πέταξε πως είναι ιντερσεξ. Καπουτζιδη είσαι τόσο έξυπνος !!!! 👏🏻🫶🏻👏🏻 #serres — Πρόεδρος Κατουρλίδες (@Kostas_Thoneick) October 14, 2025

Υπέροχη εξέλιξη! Μόνο ο καπουτζιδης θα μιλούσε για Intersex άτομα στην ελληνική τηλεόραση ! #serres pic.twitter.com/sacrCsrud9 — Konstantinos (@kskafidass) October 14, 2025

Και την βρήκε… 🫠

Στον Άνθρωπο που αγαπάει και ξέρει ότι την αγαπάει πιο πολύ από όλους… 🥹



Πάντα ήταν εκεί.. 🥹🤍



Υ.Γ. Δεν θα σταματήσω να λέω πόσο υπέροχη σειρά έχουμε την τύχη να παρακολουθούμε 🫶🙏#Serres pic.twitter.com/yHuCd46Rmf — Marie Κιουρί(α) 🥀 (@CuriaMaria_8) October 15, 2025

Υπέροχος Γιώργος Καπουτζίδης θίγει ένα τεράστιο βιολογικό-κοινωνικό ζήτημα που πραγματικά δεν γνωρίζει μεγάλη μερίδα κόσμου 🫶🏼👏🏼#serres — Γιώτα (@giwta_d) October 14, 2025

ΡΕ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΡΕ ΦΙΛΕ😂😂😂 Η θεία Σταματίνα μπαίνει στον πάνθεον των κορυφαίων ρόλων της ελληνικής τηλεόρασης δικαιωματικά! #serres — ilullabi (@ilullabi) October 14, 2025

Επίσης,υπόκλιση στην υπέροχη Γιούλη Τσαγκαράκη,που ενσαρκώνει τη θεία Σταματίνα.Με ένα μαγικό τρόπο μπορεί να σε κάνει να λυθείς στα γέλια με τις βιτριολικες ατάκες της και στο επόμενο λεπτό να σε συγκινήσει βαθιά.Ειναι είδωλο! #serres — Skroutzzzzzzzzz!!!!! (@skroutzblog) October 14, 2025