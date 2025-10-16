Σέρρες: Η θεία Σταματίνα είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Η αποθέωση Καπουτζίδη στο Χ

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, «Σέρρες», προβάλλεται αυτή την περίοδο κάθε Τρίτη στις 22.30 στον ΑΝΤ1 με τη σειρά να trendάρει στο X σταθερά κάθε εβδομάδα τόσο κατά τη διάρκεια της προβολής του κάθε επεισοδίου όσο και μετά.
Στο επεισόδιο της Τρίτης (14/10) αποκαλύφθηκε ένα καλά κρυμμένο οικογενειακό μυστικό, το οποίο έγινε η αφορμή να πέσουν «βροχή» τα κολακευτικά tweets για τον δημιουργό της σειράς, Γιώργο Καπουτζίδη.
Όπως είδαμε λοιπόν η θεία Σταματίνα (Γιούλη Τσαγκαράκη), ίσως ο πιο αγαπημένος ρόλος της σειράς αφού κλέβει πάντα την παράσταση, είναι intersex άτομο και η αποκάλυψη έγινε κατά την επίσκεψή της σε γιατρό μαζί με τον αδερφό της, Λευτέρη (Γιώργο Γάλλο),
Πρόκειται για τον πρώτο intersex χαρακτήρα σε ελληνική σειρά και οι τηλεθεατές της σειράς έσπευσαν στο X για να συγχαρούν τον Γιώργο Καπουτζίδη για την πρωτοβουλία του να ενσωματώσει έναν intersex χαρακτήρα στη σειρά, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο το έκανε με αποτέλεσμα το hashtag της σειράς #serres να trendάρει ακόμα και σήμερα δύο ημέρες μετά την προβολή του επεισοδίου.
«Και αφού έβαλε όλο τον κόσμο να λατρέψει τη θεία Σταματίνα μας πέταξε πως είναι intersex»
Στην εν λόγω σκηνή, λοιπόν, η γιατρός, την οποία υποδύεται η Νατάσα Εξηνταβελώνη, εξηγεί στον Λευτέρη:
«Ίντερσεξ ονομάζονται τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά του φύλου τους.
Οι παραλλαγές αυτές εκφράζονται είτε ως προς τα χρωμοσώματα, είτε σε σχέση με την εξωτερική ή εσωτερική ανατομία τους.
Και αναφέρω την εσωτερική γιατί η αδερφή σας έχει μία παραπάνω αγωνία σε σχέση με το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό σας.
Η αδερφή σας δεν διατρέχει κίνδυνο για καρκίνο στις ωοθήκες όπως η μητέρα σας γιατί δεν έχει ωοθήκες ώστε να εμφανίσει καρκίνο εκεί. Για την ακρίβεια δεν έχει κανένα γυναικείο αναπαραγωγικό όργανο. Μεγάλωσε ως γυναίκα, αλλά η ανατομία της δεν είναι ούτε αμιγώς γυναικεία, ούτε αμιγώς ανδρική.
Είναι η ανατομία ενός ίντερσεξ ατόμου. Δυστυχώς, κανείς ποτέ δεν της το είπε και ούτε εσείς το γνωρίζατε».
Σε εκείνο το σημείο ο «Λευτέρης» θα θυμηθεί ότι «όταν γεννήθηκε, θυμάμαι αμυδρά ένα χειρουργείο, μια επέμβαση που έπρεπε να κάνει», με τη γιατρό να του εξηγεί:
«Δυστυχώς, κύριε Χρηστίδη, η κοινωνία με τη συνενοχή και της ιατρικής δεν έχει φερθεί πολύ δίκαια στα ίντερσεξ άτομα.
Προσπάθησε να τα χωρέσει στα καλούπια της και παρενέβη βίαια τόσο στη φυσιολογία τους όσο και στην ψυχολογία τους, αλλά αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει τα τελευταία χρόνια και τα intersex άτομα μπορούν να είναι ο εαυτός τους και αναγνωρίζουν τη φύση τους».
Στη συνέχεια μπορείτε να πάρετε μια μικρή γεύση από τα tweets στο X.
