«Σέρρες»: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη νέα σεζόν της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη

Οι «Σέρρες» κάνουν πρεμιέρα την Τρίτη (23/9) στις 22:30 με διπλό επεισόδιο, και υπόσχονται να μας ταξιδέψουν ξανά σε μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, χιούμορ και ανατροπές. Η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει με την δεύτερη σεζόν στον Ant1.

Ο Οδυσσέας, ο Λευτέρης, η θεία Σταματίνα, η Χρύσα και η Νάνσυ επιστρέφουν για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, αυτή τη φορά ντυμένοι με τις πιο έντονες αποχρώσεις της ζωής και του έρωτα.

Ο λόγος του Καπουτζίδη παραμένει αιχμηρός και ευαίσθητος, ενώ η σκηνοθεσία του Σταμάτη Πατρώνη και η μουσική του Φοίβου Δεληβοριά δίνουν νέα πνοή στη σειρά.

Σέρρες: Ποιος είναι ο ηθοποιός που θα αντικαταστήσει τον Πάνο Νάτση

Μετά τον χαμό του Πάνου Νάτση, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 2022 σε ηλικία μόλις 31 ετών, ο ρόλος του Οδυσσέα περνά πλέον στα χέρια του ηθοποιού Γιώργου Ζυγούρη.

Ο Γιώργος Ζυγούρης καλείται να συνεχίσει την ερμηνεία ενός χαρακτήρα που αγαπήθηκε από το κοινό, φέρνοντας τη δική του καλλιτεχνική προσέγγιση και δυναμική στη σειρά. Στο νέο κύκλο επεισοδίων θα συμμετέχει επίσης ο Βασίλης Μίχας, εμπλουτίζοντας το καστ με φρέσκες παρουσίες.



Ο Γιώργος Ζυγούρης είναι απόφοιτος της δραματικής σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (2016) και από τότε δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Αθήνα.

Έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους σκηνοθέτες του θεάτρου, όπως η Ελένη Ευθυμίου, ο Δημήτρης Καραντζάς, η Κατερίνα Ευαγγελάτου, ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Πέρα από την υποκριτική, έχει ασχοληθεί με τη μουσική, συμμετέχοντας στην αναγεννησιακή χορωδία υπό τη διεύθυνση του Ιάσωνα Μαρμαρά, ενώ έχει παρακολουθήσει μαθήματα της μεθόδου Kodály με την Κωνσταντίνα Πιτσιάκου.

«Σέρρες»: To κάστ της νέας σεζόν

Στην νέα σεζόν πρωταγωνιστούν:

Γιώργος Ζυγούρης

Γιώργος Γάλλος

Μαριλού Κατσαφάδου

Γιούλη Τσαγκαράκη

Λένα Δροσάκη Λένα Ουζουνίδου

Αλέξανδρος Πιεχόβιακ

Βασίλης Μίχας

Στρατής Χατζησταματίου

Ειρήνη Βαλατσού

Γιώργος Βουβάκης

Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Λουίζα Πυριόχου

Κύριοι συντελεστές είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης στο σενάριο, ο Σταμάτης Πατρώνης στην σκηνοθεσία και εκτέλεση παραγωγής από την Pedio Prodactuctions.