Το σχόλιο Μπαλάσκα για Άνοιξη: «Γύρισαν μικρή οφειλή σε ταινία του Σκορσέζε»

Το δικό του σχόλιο για την άγρια επίθεση που δέχθηκε μία οικογένεια στο διαμέρισμά της στην Άνοιξη, το βράδυ της Τρίτης, έκανε ο Σταύρος Μπαλάσκας, συγκρίνοντας το συμβάν με σκηνή από ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη Μαρτίν Σκορσέζε.

«Και γιατί γυρίσανε μία μικρή οφειλή, σε ταινία του Σκορσέζε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Μπαλάσκας για το συμβάν στην Άνοιξη, όπου ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ξυλοκόπησε την οικογένεια, επειδή του χρωστούσαν ενοίκια.

«Τι ναι αυτό πάλι. Δηλαδή, δύο γεροντάκια 80 τόσο και 70 τόσο, οκέι, χρωστάγανε τρία, τέσσερα ενοίκια, πέντε, δέκα. Με ρόπαλο; Δηλαδή είναι μεμονωμένο το περιστατικό, να μην νομίζει ο κόσμος που μας ακούει, ότι ο κάθε ένας το κάνει αυτό, θα φάνε χοντρή φυλακή. Και γιατί ήταν έγκυος, και γιατί σπάσανε στο ξύλο και τραυματίσανε σοβαρά ηλικιωμένους ανθρώπους δια ασήμαντον αφορμή» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Άνοιξη: Ο σπιτονοικοκύρης ξυλοκόπησε την οικογένεια για τα ενοίκια

Σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές για την άγρια επίθεση -με ρόπαλα και μαχαίρια- σε βάρος οικογένειας σε διαμέρισμα στην Άνοιξη, από την οποία τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Action24, δράστης της επίθεσης στην Άνοιξη είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ο οποίος χτύπησε με έναν συνεργό την οικογένεια, καθώς φέρεται να υπήρχε πρόβλημα με την καταβολή ενοικίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 09:00 το βράδυ, ένας 31χρονος μαζί με έναν άγνωστο συνεργό του εισέβαλαν στο διαμέρισμα στην Άνοιξη και, χρησιμοποιώντας ρόπαλο και αιχμηρό αντικείμενο, επιτέθηκαν στην οικογένεια.