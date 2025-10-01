Μενού

Επίθεση στην Άνοιξη: Ο σπιτονοικοκύρης ξυλοκόπησε την οικογένεια για τα ενοίκια

Ο δράστης της επίθεσης στην Άνοιξη συνελήφθη από την αστυνομία. Στο νοσοκομείο οι τραυματίες.

Σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές για την άγρια επίθεση -με ρόπαλα και μαχαίρια- σε βάρος οικογένειας σε διαμέρισμα στην Άνοιξη, από την οποία τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Action24, δράστης της επίθεσης στην Άνοιξη είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ο οποίος χτύπησε με έναν συνεργό την οικογένεια, καθώς φέρεται να υπήρχε πρόβλημα με την καταβολή ενοικίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 09:00 το βράδυ, ένας 31χρονος μαζί με έναν άγνωστο συνεργό του εισέβαλαν στο διαμέρισμα στην Άνοιξη και, χρησιμοποιώντας ρόπαλο και αιχμηρό αντικείμενο, επιτέθηκαν στην οικογένεια.

Ειδικότερα, από την επίθεση τραυματίστηκε ένας 44χρονος, ο 86χρονος πατέρας του και η 74χρονη μητέρα του ενώ στο διαμέρισμα βρισκόταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγος του. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον 31χρονο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου διαμένει η οικογένεια, και τον συνέλαβαν. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, αυτοδικία, φθορά ξένης περιουσίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

