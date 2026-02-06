Στην πρώτη της ανάρτηση μετά το εξιτήριό της, μετά την πολυήμερη νοσηλεία της με πνευμονιόκοκκο, η παρουσιάστρια Σία Κοσιώνη, δηλώνει

«Μετά από πολυήμερη νοσηλεία επέστρεψα, επιτέλους, ασφαλής και ήρεμη στο σπίτι και την οικογένεια μου έγραψε η Σία Κοσίωνη, συνοδευόμενη την ανάρτηση με μία φωτογραφία της με τον Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους.

«"Υπεύθυνο"» για την δοκιμασία που περάσαμε εγώ και οι άνθρωποί μου ήταν το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο «υποτίθεται» δεν έπρεπε να χτυπήσει με τέτοια σφοδρότητα ένα άτομο του δικού μου προφίλ. Κι όμως, το έκανε, με ό,τι επιπλοκή μάλιστα μπορούσε να προκαλέσει στους πνεύμονες και στην καρδιά» σημείωσε, για το πρόβλημα υγείας, που την έστειλε, ξαφνικά, στην εντατική.

Για τον λόγο αυτό, παροτρύνει «να αφήσετε τα "υποτίθεται" στην άκρη και να συζητήσετε με το γιατρό σας το ενδεχόμενο να θωρακιστείτε με το υπάρχον εμβόλιο, παρότι συστήνεται μόνο σε ευπαθείς ομάδες και σε άτομα πάνω από 65 ετών. Μακάρι να μου το είχε πει κι εμένα κάποιος νωρίτερα και να μην είχα υποβληθεί σε αυτόν τον κίνδυνο και αυτήν την ταλαιπωρία».

Ακόμα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της στου γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου όπου παρέμεινε καθώς «στάθηκαν δίπλα μου από τη πρώτη στιγμή με φροντίδα, ευθύνη και ευαισθησία».

Ευχαρίστησε και «όλη μου την οικογένεια και ειδικά στον άνδρα μου, τον φύλακα άγγελό μου που έγινε 1000 κομμάτια για να είναι ταυτόχρονα παντού και δε με άφησε στιγμή να νιώσω μόνη και ευάλωτη. Στον μικρό μας άγγελο τον Δήμο μας, που υπήρξε από την πρώτη στιγμή θαρραλέος και δυνατός. Στον ακοίμητο φρουρό μου, τη μαμά μου. Αλλά και σε όλους εσάς φίλους, γνωστούς και αγνώστους που με σκεπάσατε με ένα ζεστό πέπλο αγάπης όλες αυτές τις δύσκολες μέρες χαρίζοντάς μου απλόχερα τεράστιες ποσότητες δύναμης και κουράγιου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Κλείνει το μήνυμά της με την ευχή «να φροντίζετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε» καθώς «τίποτα δεν είναι δεδομένο».