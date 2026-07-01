Σία Κοσιώνη: «Να ρωτήσετε τον κόσμο αν του λείπω, μη ρωτάτε εμένα»

Μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, η φημολογία γύρω από το επόμενο τηλεοπτικό βήμα της Σίας Κοσιώνη έχει φουντώσει με την ίδια - μέχρι στιγμής - να μην ανοίγει τα χαρτιά της.

Χθες Τρίτη (30/6) έδωσε το «παρών» σε παρουσίαση βιβλίου και μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, λέγοντας πως αυτή την περίοδο σίγουρα έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ενώ ρωτήθηκε και για το αν νιώθει να λείπει από το τηλεοπτικό κοινό με τη Σία Κοσιώνη να απαντάει: «Καλό είναι να ρωτήσετε τον κόσμο αν του λείπω, μη ρωτάτε εμένα».

«Υπάρχει μια σταθερή επαφή με τον κόσμο, πάρα πολλών ετών. Σε πολλούς κακοφαίνεται το γεγονός ότι έχουν χάσει τα πατήματά τους, τη συνήθειά τους, αλλά όλα αναπροσαρμόζονται», συμπλήρωσε στη συνέχεια η πρώην άνκοργουμαν του ΣΚΑΪ.

Όταν ρωτήθηκε για το αν προλαβαίνει πλέον να κάνει όλα όσα θέλει, η Σία Κοσιώνη εξομολογήθηκε:

«Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει πάλι, ενώ δε δουλεύω να μην έχω χρόνο να κάνω όλα όσα θέλω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα προλαβαίνω να κάνω περισσότερα πράγματα, αλλά κάπως γεμίζω το πρόγραμμά μου από το πρωί ως το βράδυ».