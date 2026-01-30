Σίλια για Gio: «Σιχαίνομαι που το λέω, έχει πάντα δίκιο σε αυτά που μου λέει - Είναι street smart»

Για την σχέση της με τον Gio Kay μίλησε μεταξύ αλλών, η Σίλια καθώς εμφανίστηκε στην εκπομπή «Talk to MAD», τονίζοντας ότι ο viral σύντροφός της παρά το γεγονός ότι η ίδια δεν θέλει να το παραδεχτεί, έχει δίκιο σε ό,τι την συμβουλεύει για την δουλειά της.

Η Σίλια εξήγησε πως οι δύο τους συνθέτουν μια καλή ομάδα διότι εκείνη έχει περισσότερες ακαδημαϊκες γνώσεις, ενώ ο Gio έχει εμπειρίες και επιχειρηματικό μυαλό.

«Εγώ είμαι πιο academically smart.. έχω τρία μεταπτυχιακά. Μετά μπήκα στον χώρο των social media και της επιχειρηματικότητας. Ο Gio είναι περισσότερο street smart και business smart», είπε χαρακτηριστικά.

«Με βοηθάει πολύ σε αυτά που κάνω σε αυτή τη φάση και μου έχει ξεκλιεδώσει πολλές σκέψεις που εγώ εν θα τις έκανα από μόνη μου. Οπότε πάντα εκτιμώ την άποψή του, σιχαίνομαι που το λέω αλλά συνήθως έχει δίκιο σε αυτά που μου λέει για τη δουλειά», συπλήρωσε.