Σιωμόπουλος - Γκαντώνα: Έκλεισαν τη σεζόν με ρεκόρ τηλεθέασης- Τα νούμερα που έκαναν το Σαββατοκύριακο

Αυλαία έπεσε την Κυριακή 12/7 στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα για τη φετινή σεζόν.
Οι δημοσιογράφοι ανανέωσαν το ραντεβού τους με τους τηλεθεατές για τις 5 Σεπτεμβρίου ευχαριστώντας όλους τους συνεργάτες τους μπροστά και πίσω από τις κάμερες.
Η εμπιστοσύνη του κοινού επιστραγίστηκε στο φινάλε με ρεκόρ σεζόν στην τηλεθέαση του Σαββάτου. Η εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο σημείωσε ποσοστό 22,9% στο δυναμικό κοινό 18-54 και στο σύνολο του κοινού 20%.
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