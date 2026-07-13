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Σιωμόπουλος - Γκαντώνα: Έκλεισαν τη σεζόν με ρεκόρ τηλεθέασης- Τα νούμερα που έκαναν το Σαββατοκύριακο

Με ρεκόρ τηλεθέασης ολοκλήρωσε τη σεζόν η εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα.

Λία Παππά
Λία Παππά
Σιωμόπουλος Γκαντώνα
Ντίνος Σιωμόπουλος - Στέλλα Γκαντώνα | MEGA
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Αυλαία έπεσε την Κυριακή 12/7 στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα για τη φετινή σεζόν.

Οι δημοσιογράφοι ανανέωσαν το ραντεβού τους με τους τηλεθεατές για τις 5 Σεπτεμβρίου ευχαριστώντας όλους τους συνεργάτες τους μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Η εμπιστοσύνη του κοινού επιστραγίστηκε στο φινάλε με ρεκόρ σεζόν στην τηλεθέαση του Σαββάτου. Η εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο σημείωσε ποσοστό 22,9% στο δυναμικό κοινό 18-54 και στο σύνολο του κοινού 20%.

 

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