Σίσσυ Χρηστίδου: «Εξοργίστηκα με την δήλωση του Βαρουφάκη για τα ναρκωτικά - Είναι επικίνδυνη»

Την διαφωνία της για τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη περί ναρκωτικών που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες, ειδικά μετά την διαταγή εισαγγελικής παρέμβασης στο πρόσωπο του, εξέφρασε μέσω της εκπομπής της «Χαμογέλα και Πάλι», η παρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου.

Η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Μέρα25 σχολιάστηκε από το πλατό της εκπομπής καθώς παίχτηκε απόσπασμα από τις εκπομπές του Γιώργου Λιάγκα και της Σοφίας Μουτίδου που διαφώνησαν σχετικά με το θέμα.

«Εξοργίστηκα με τη δήλωση αυτή, δεν πίστευα ότι υπάρχει αυτή η περιγραφή. Είναι μια δήλωση επικίνδυνη και δεν θα έπρεπε να ακούγονται τέτοιες δηλώσεις διαφήμισης των ναρκωτικών» είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, εκφράζοντας την άποψη της σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη.

Με αφορμή τις δηλώσεις της Σοφίας Μουτίδου, μέσω της εκπομπής «Real View», πως ο πολιτικός είπε την αλήθεια του, η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε ξανά λέγοντας:

«Η αλήθεια αυτή είναι επικίνδυνη. Όταν έχουμε δημόσιο λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, έχει σημασία τι λέμε αν αυτή η αλήθεια μπορεί να επηρεάσει νέα παιδιά να κάνουν επικίνδυνα πράγματα ακόμα και για την ζωή τους».