Σκέψεις αποχώρησης του Καπουτζίδη από Eurovision και Voice: Το σενάριο για το επόμενο βήμα του

Για τον Γιώργο Καπουτζίδη ήταν αντικειμενικά μια από τις πιο επιτυχημένες σεζόν της πολύχρονης καριέρας του.

Είχε παρουσία σε τέσσερα κανάλια με διαφορετικά πρότζεκτ τα οποία αγαπήθηκαν από το τηλεοπτικό κοινό: Την παρουσίαση του «The Voice» στον ΣΚΑΪ, τις «Σέρρες» στον ΑΝΤ1 υπό την ιδιότητα του δημιουργού, το επετειακό «Παρά Πέντε» στο Mega και το πρότζεκτ της Eurovision στην ΕΡΤ αρχικά με την παρουσίαση των Εθνικών Ημιτελικών και Τελικού και στη συνέχεια μαζί με τη Μαρία Κοζάκου τη μετάδοση και τον σχολιασμό των ημιτελικών και του τελικού της Βιέννης.

Φυσικά έκανε και ένα γκεστ πέρασμα από το «Σόϊ» του Alpha το οποίο επίσης συνοδεύτηκε από υψηλότατα ποσοστά τηλεθέασης. Μετά από μια διακαναλική και έντονη τηλεοπτική σεζόν ο δημιουργός εξετάζει σοβαρά μερική απόσυρση.

Φαίνεται στην παρούσα φάση να είναι αρνητικός να παραμείνει στην παρουσίαση του «The Voice» για μια ακόμη τηλεοπτική σεζόν χωρίς ωστόσο να έχει δώσει ακόμη οριστικές απαντήσεις.

Επίσης εξετάζει και το ενδεχόμενο να κλείσει ο κύκλος της Eurovision, τουλάχιστον στην παρούσα χρονική συγκυρία μετά την επιτυχημένη του δεκαετή παρουσία στο μουσικό θεσμό.

Και την ίδια στιγμή υπάρχουν πληροφορίες που τον θέλουν μετά τις «Σέρρες» να εξετάζει τη δημιουργία μιας νέας σειράς.

Το μόνο βέβαιο είναι πως σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την τηλεόραση και μια σεζόν που θα ξεκινήσει με αβεβαιότητα, όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί επιθυμούν συνεργασία με τον πολυγραφότατο δημιουργό και παρουσιαστή.