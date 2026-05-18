Καπουτζίδης και Κοζάκου για Eurovision: «Έχουμε ζήσει και καλύτερες διοργανώσεις - Οι χώροι ήταν πολύ μικροί»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου μίλησαν για την εμπειρία τους με την διοργάνωση της φετινής Eurovision στη Βιέννη.

Γιώργος Καπουτζίδης - Μαρία Κοζάκου
Γιώργος Καπουτζίδης - Μαρία Κοζάκου
Για την εμπειρία τους με τη διοργάνωση της Βιέννης στη Eurovision μίλησαν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, καθώς βρέθηκαν στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον», σήμερα, Δευτέρα (18/5).

«Έχουμε ζήσει και καλύτερες διοργανώσεις. Τα πράγματα ήταν μικρά, μικρότερα απ’ όσο θα έπρεπε να είναι. Και πέρυσι ήταν οικογενειακά, αλλά δεν ήταν μικρά. Οι χώροι ήταν όλοι μικροί, ο χώρος εργασίας των ανθρώπων ήταν μικρός, τα καμαρίνια μικρά» είπε αρχικά η Μαρία Κοζάκου για τη φετινή Eurovision και πρόσθεσε: 

«Ήταν μικρά και όχι οικογενειακά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, στο Λίβερπουλ που ήμασταν πρόπερσι ήταν όλα με το σωστό μέγεθος, τις σωστές αποστάσεις και όλα λειτουργούσαν ρολόι. Και η σκηνή ήταν μικρή, αλλά ένα κόσμημα».

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέφερε από την πλευρά του: «Αυτοί είχαν κάνει στον ίδιο χώρο τη διοργάνωση το 2015 και τότε φαίνονταν όλα πιο μεγάλα. Τώρα, έντεκα χρόνια μετά είδες ότι δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη. Το 2015 ήταν μια πιο μεγαλοπρεπής Eurovision. Τώρα, είναι και οι συνθήκες τέτοιες, που ήταν όλα πιο μαζεμένα».

