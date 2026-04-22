Σκορδά: «Εδώ λέει πρόβα νυφικού» - Τα πειράγματα Ζαρίφη και Ουγγαρέζου στον αέρα για τον γάμο

Στιγμιότυπο όλο υπονοούμενο έλαβε χώρα σήμερα στον αέρα του «Buongiorno», όταν όλοι οι συνεργάτες της Φαίης Σκορδά άρχισαν να την «πειράζουν», με αφορμή δημοσίευμα που ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε πρόβα νυφικού.

Το χιουμοριστικό πείραγμα από την ομάδα της ξεκίνησε με το που άρχισε η εκπομπή της Τετάρτη, 22 Απριλίου: «Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλωσορίσατε. Καλημέρα στην όμορφη Κύπρο, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Τι κάνετε ρε παιδιά;», είπε η Φαίη Σκορδά, παρατηρώντας ωστόσο ότι οι συνεργάτες της ήταν απαοσχολημένοι.

Το δημοσίευμα που έδωσε αφορμή για πειράγματα

Στα χέρια τους κρατούσαν το περιοδικό Hello, το οποίο περιείχε δημοσίευμα για πρόβα νυφικού που φέρεται να έκανε η παρουσιάστρια.

Η Κατερίνα Ζαρίφη σχολίασε πρώτη, λέγοντας: «Διαβάζουμε εδώ το Hello», ενώ ο Δημήτρης Ουγγαρέζος συνέχισε στο ίδιο ύφος: «Πρόβα νυφικού! Το λέει εδώ ο συντάκτης. Στα μαγικά χέρια της Σίλιας Κριθαριώτη. Θα είναι λέει εδώ η Σίλια Κριθαριώτη, δεν θα είναι όμως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο 46χρονος παρουσιαστής».

Η Νάνσυ Νικολαΐδου, από την πλευρά της, στάθηκε στις φωτογραφίες λέγοντας: «Ωραίες φωτογραφίες παιδιά, κοιτάξτε το κορίτσι!», με τον Άρη Καβατζίκη να συμπληρώνει με νόημα: «Τι γίνεται Φαίη; Επειδή έχεις ανεβάσει και κάποια story με την Σίλια μήπως να δώσουμε βάση;».

Η Φαίη Σκορδά, απάντησε με ψυχραιμία, χωρίς να αποκαλύψει καμία λεπτομέρεια. «Όλα με τη σειρά τους», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλωστε, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει πολλές φορές πως, παρότι δεν επιθυμεί να δίνει αφορμές για να σχολιαστεί η προσωπική της ζωή, δεν αποκλείει τίποτα για το μέλλον.