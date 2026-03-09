Σκορδά για τον γάμο της: «Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του - Εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων»

Στην προσωπική της ζωή και τον πολυσυζητημένο γάμο της αναφέρθηκε η Φαίη Σκορδά, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να υπερπροβάλει αυτή την πτυχή της ζωής της.

Πριν από λίγες ημέρες, η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε τη φήμη που φούντωνε στο διαδίκτυο ότι παντρεύεται με τον αρχιτέκτονα σύντροφό της. Το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου μίλησε μέσω της εκπομπής της «Buongiorno» για το πώς βιώνει η ίδια αυτό το γεγονός.



«Από χαρά κάνουν κάποια σχόλια. Εγώ πόσα χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά; Αρκετά. Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του. Εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων. Αυτό που ήμουν, αυτό θα συνεχίσω να είμαι. Και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά μου είμαι χαμηλών τόνων. Απλά, καταλαβαίνω και χαίρομαι που χαίρεστε», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Νάνσυ Νικολαΐδου τη ρώτησε: «Δεν σε φέρνουμε σε δύσκολη θέση;» με την παρουσιάστρια να απαντάει: «Όχι βέβαια, καθόλου».