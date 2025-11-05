Σμαράγδα Καρύδη για Παρά Πέντε: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» - Τι θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο

Μιλώντας για το πολυαναμενόμενο επαιτειακό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς «Στο Παρά Πέντε» αλλά και αποκαλύπτοντας πότε επιστρέφει στις οθόνες μας, εμφανίστηκε η Σμαράγδα Καρύδη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά «Buongiorno».

Η «Ντάλια», από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς επιστρέφει και όπως είπε η ηθοποιός η περούκα της «έχει χτενιστεί, έχει κατσαρωθεί και θα ξαναφορεθεί». Το επεισόδιο όπως αποκάλυψε θα προβληθεί κοντά στα Χριστούγεννα στο τηλεοπτικό σταθμό του Mega, περιλαμβάνοντας λίγο από όλα.

«Ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη τα γυρίσματα του “Παρά Πέντε” και κοντά στις γιορτές θα δούμε το επετειακό επεισόδιο», είπε αρχικά.

Συνέχισε λέγοντας: «Θα είναι ένα μεγάλο επεισόδιο που θα έχει πολλά πράγματα μέσα. Θα είναι αφιέρωμα, backstage, συνεντεύξεις, πράγματα που δεν έχουμε πει και σκηνές καινούργιες. Η περούκα της Ντάλιας έχει χτενιστεί, έχει κατσαρωθεί και θα την ξαναφορέσω. Ο Γιώργος Καπουτζίδης ρώτησε τον κόσμο τι θα ήθελε να δει και από αυτό εμπνεύστηκε και έχει γράψει σκηνές με αυτά που του ζήτησαν οι τηλεθεατές. Υπήρξε τρελή ανταπόκριση. Είναι κάτι που ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ, γι’ αυτό και θα γίνει όλο αυτό το πρόγραμμα».

Σμαράγδα Καρύδη: «Εξελιχθήκαμε αλλά δεν νομίζω ότι αλλάξαμε πολύ από τότε»

Στη συνέχεια η ηθοποιός μίλησε για τις σχέσεις τις με τους πρωταγωνιστές αλλά και πως αισθάνθηκε που ξανασυναντήθηκαν όλοι μαζί:

«Χθες πήγα και τους είδα όλους και ήταν σαν να βλέπω την παρέα μου από το σχολείο. Εξελιχθήκαμε, δεν νομίζω ότι αλλάξαμε φοβερά από τότε. Θεωρώ ότι είμαστε διαφορετικοί από τότε. Μεγαλώσαμε, πέρασαν 20 χρόνια από τότε, δεν νομίζω ότι έχουμε αλλάξει ιδιαιτέρως», είπε η Σμαράγδα Καρύδη.

«Είναι πολύ αγαπημένο κομμάτι της ζωής μου η Ντάλια, είναι πολύ αγαπημένη μου ιστορία του “Παρά Πέντε”. Η Ντάλια θα είναι μια εξελιγμένη Ντάλια, θα δούμε διάφορα κομμάτια της μέσα σε αυτά τα χρόνια. Θα έχω πάλι λεφτά και αυτό είναι ωραίο ειδικά αν δεν έχεις και συναίσθηση, επειδή η Ντάλια τα λεφτά τα είχε ως παιχνίδι και έπαιζε μαζί τους, δεν την άγχωναν», αποκάλυψε για τον χαρακτήρα που ερμηνεύει στη σειρά.

Όταν ερωτήθηκε ποιο ήταν το μυστικό της τόσο μεγάλης και μακροχρόνιας επιτυχίας και πως διατηρήθηκαν οι άψογες σχέσεις μεταξύ του κάστ η ίδια απάντησε:

«Είμαστε πιο ώριμοι από το “Friends”. Δεν μαλλιοτραβηχτήκαμε. Εμείς κάναμε και πολύ παρέα εκτός από το “Παρά Πέντε”, εκεί γνωριστήκαμε επί της ουσίας και δέσαμε. Πηγαίναμε μαζί διακοπές, ήμασταν συνέχεια στα τηλέφωνα, παίζαμε επιτραπέζια, κάναμε μαζί παραστάσεις. Οι τρεις από εμάς αγοράσαμε και σπίτι στην Αίγινα και βρισκόμαστε εκεί τα καλοκαίρια. Με τον Γιώργο είμαστε και μεσοτοιχία», είπε.

Κατέληξε λέγοντας: «Η επιτυχία του σίριαλ δεν έχει να κάνει με τη σχέση μας, έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Κι άλλοι έχουν κάνει επιτυχία και δεν μιλιούνται. Σίγουρα χαθήκαμε, δεν είμαστε κάθε μέρα στα τηλέφωνα, πάντα όμως όταν βρισκόμαστε μιλάμε κανονικά και λέμε τα νέα μας, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που το κάνουμε αυτό τώρα, δεν με αγχώνει, με χαροποιεί πάρα πολύ. Από τις σκηνές του “Παρά Πέντε” δεν θα περάσουν όλοι, αλλά στο επετειακό θα είναι όλοι και η Ζέτα Μακρυπούλια».