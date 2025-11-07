«Το Σόι Σου»: Εισβάλλει ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ανταγωνιστής του Χαμπέα

Στο «Happy Day» του Alpha μίλησε ο Μελέτης Ηλίας για την επιστροφή της πετυχημένης σειράς «Το Σόι Σου» και αποκάλυψε την εισβολή που επίκειται στο σημερινό επεισόδιο.

Ο ηθοποιός, όπως είπε, δεν περίμενε τα εντυπωσιακά νούμερα της πρεμιέρας της επιστροφής, ενώ αποκάλυψε και τη συμμετοχή του Γεράσιμου Σκιαδαρέση στη σειρά.

«Εγώ από την παρέα του σογιού ήμουν γενικά από τους πιο συγκρατημένους. Θες γιατί έχω φάει τα μούτρα μου αρκετές φορές; Είμαι τρελός νουμεράκιας και ξέρω ότι η νέα πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με τα νούμερα που έγιναν στο Σόι ούτε με αυτά που περίμεναν οι υπόλοιποι; Έλεγα "ακόμα και ένα 16 - 17% να κάνει στην τηλεθέαση… Είμαι ολιγαρκής. Οπότε μόλις ξαφνικά είδαμε το 41%, σοκαριστήκαμε. Δηλαδή αποτυπώθηκε αυτή η αγάπη και η προσμονή του κόσμου σε ένα πρότζεκτ το οποίο ναι μεν είναι κάθε μέρα στο σπίτι μας αλλά το καινούργιο πάντα φέρνει κάτι διαφορετικό» ανέφερε αρχικά.

Για την έκπληξη που έρχεται στη σειρά είπε: «Έρχεται ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, μας τίμησε με την παρουσία του. Κάνει έναν ανταγωνιστή του Χαμπέα, τον Μπάκα», αποκάλυψε ο Μελέτης Ηλίας, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη νέα ανατροπή της σειράς. Ο ίδιος ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, σε δηλώσεις του στην εκπομπή, εξήγησε: «Είναι μια ευχάριστη αλλαγή. Είμαι διαρκώς ανάμεσα σε δράματα και φόνους και μια μέρα είπαμε να ξεδώσουμε λιγάκι, να κάνουμε μια αλλαγή. Με τον Χαμπέα είχαμε κάνει μαζί φαντάροι κι είναι συνάδελφος. Είμαι κι εγώ χασάπης κι έρχομαι εδώ να βάλω πειρασμούς και δαιμόνια γιατί θέλω να αγοράσω τα χασάπικά του».