Μενού

Το Σόι σου: Το επικό βίντεο με Σάββα και Λυδία να ετοιμάζονται για το Δανία - Ελλάδα

Το βίντεο του Alpha με τη «Λυδία» Βάσω Λασκαράκη και τον «Σάββα» Μελέτη Ηλία από τη σειρά «Το Σόι Σου» να ετοιμάζονται για τον αγώνα Δανία - Ελλάδα.

Reader symbol
Newsroom
Το Σόι σου Σάββας Λυδία
Ο Σάββας και Λυδία από το «Σόι σου» ετοιμάζονται για το Δανία - Ελλάδα | @Alpha TV - X
  • Α-
  • Α+

Απόψε στις 21:45 η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ και μαζί με τους υπόλοιπους τηλεθεατές θέση έχουν πάρει και η «Λυδία» Βάσω Λασκαράκη και ο «Σάββας» Μελέτης Ηλίας από την αγαπημένη σειρά «Το Σόι Σου».

Διαβάστε ακόμα: Δανία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Λίγο πριν «Το Σόι Σου» επιστρέψει στη συχνότητα του Alpha με νέα επεισόδια και ενώ τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα, οι δύο ηθοποιοί θέλησαν να δώσουν στους φαν μια μικρή γεύση υποδυόμενοι τους ρόλους τους στη σειρά σε ένα απολαυστικό βίντεο που ανέβηκε στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο X.

«Το σόι σου, πατατάκια και Εθνική... απόψε στις 21:45! Δανία - Ελλάδα», ανέφερε η λεζάντα του Alpha, ο οποίος άλλωστε θα μεταδώσει ζωντανά το Δανία - Ελλάδα και σίγουρα καλύτερο promo δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν ούτε τα αγαπημένα πατατάκια του Σάββα!

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA