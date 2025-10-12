Το Σόι σου: Το επικό βίντεο με Σάββα και Λυδία να ετοιμάζονται για το Δανία - Ελλάδα

Απόψε στις 21:45 η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ και μαζί με τους υπόλοιπους τηλεθεατές θέση έχουν πάρει και η «Λυδία» Βάσω Λασκαράκη και ο «Σάββας» Μελέτης Ηλίας από την αγαπημένη σειρά «Το Σόι Σου».

Λίγο πριν «Το Σόι Σου» επιστρέψει στη συχνότητα του Alpha με νέα επεισόδια και ενώ τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα, οι δύο ηθοποιοί θέλησαν να δώσουν στους φαν μια μικρή γεύση υποδυόμενοι τους ρόλους τους στη σειρά σε ένα απολαυστικό βίντεο που ανέβηκε στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο X.

«Το σόι σου, πατατάκια και Εθνική... απόψε στις 21:45! Δανία - Ελλάδα», ανέφερε η λεζάντα του Alpha, ο οποίος άλλωστε θα μεταδώσει ζωντανά το Δανία - Ελλάδα και σίγουρα καλύτερο promo δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν ούτε τα αγαπημένα πατατάκια του Σάββα!