Κατερίνα Καινούργιου: Εξιτήριο από το μαιευτήριο - Οι φωτογραφίες με την κόρη της

Εξιτήριο από το μαιευτήριο πήρε το μεσημέρι της Τρίτης (7/4) η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια περνά τις πρώτες στιγμές στο σπίτι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και τη νεογέννητη κόρη τους και δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες με τη μικρή από το μαιευτήριο.

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα… Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της ευχαριστώντας παράλληλα τους γιατρούς που ήταν δίπλα της σε κάθε στιγμή αυτού του μοναδικού ταξιδιού, όπως και τη μαία της.

Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου ευχήθηκε σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να βιώσουν τη μητρότητα να ζήσουν αυτή τη στιγμή.

«Και σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας …χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό…», έγραψε και δεν παρέλειψε να εκφράσει την αγάπη της στον σύντροφο της.