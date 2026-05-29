Σπηλιωτόπουλος: «Όσο λιγότερο μιλάει η Καρυστιανού τόσο υψηλότερα ποσοστά θα γράφει»

Η πρόθεση ψήφου όπως καταγράφεται στην πρώτη δημοσκόπηση μετά τις ανακοινώσεις των νεοϊδρυθέντων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού προκάλεσε τον σχολιασμό του συμβούλου επικοινωνίας Άρη Σπηλιωτόπουλου για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.

«Ο πιο δύσκολος αντίπαλος είναι ο Κανένας αυτή τη στιγμή και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η ΝΔ επικρατήσει και επειδή θα υπάρχει αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, τότε αν κάποιος κινδυνεύει δεν είναι η ΝΔ, αλλά ο ίδιος ο Μητσοτάκης στο τιμόνι της ΝΔ. Γιατί ο δεύτερος ή ο τρίτος εάν και εφόσον προκύψει ότι μπορεί να δημιουργήσει κυβέρνηση με τη ΝΔ θα θέσει όρο σίγουρα τη μη παραμονή στη θέση του πρωθυπουργου του κυρίου Μητσοτάκη», τόνισε αρχικά κατά την τοποθέτησή του στο Live News.

Για τη δυνατή είσοδο Τσίπρα και Καρυστιανού που φέρονται να κερδίζουν υψηλά ποσοστά στην πρόθεση ψήφου ο Άρης Σπηλιωτόπουλος τόνισε ότι «οι δημοσκοπήσεις είναι "φωτογραφία της στιγμής". Η σημερινή φωτογραφία μας δείχνει ότι ο κ. Τσίπρας μπήκε δυνατά για να πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Η Καρυστιανού όσο λιγότερο μιλάει θα γράφει πιο υψηλά ποσοστά», είπε ο Άρης Σπηλιωτόπουλος για την αποδοχή της Μαρίας Καρυστιανού. Όταν ο Νίκος Ευαγγελάτος του επισήμανε ότι αυτή του η δήλωση προσβάλλει το κόμμα, εκείνος το αρνήθηκε και εξήγησε: «Στην πραγματικότητα μην ξεχνάτε ότι από το 27% η κ. Καρυστιανού έφτασε στο σημερινό ποσοστό από τις τοποθετήσεις τις πρώτες που έκανε, όταν έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους να την τοποθετήσουν, στο συντηρητικό κομμάτι του επίπεδου άξονα της διάκρισης των κομμάτων, αναφερόμενη στις αμβλώσεις.

Τι θα συμβει αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς

Παράλληλα, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος τόνισε ότι ο Τσίπρας ξεχωρίζει και διαφαίνεται μάχη ΠΑΣΟΚ και Μαρίας Καρυστιανού. Στην περίπτωση που τελικά ο Αντώνης Σαμαράς συστήσει κόμμα, αναμένεται να κόψει τη δυναμική της ΝΔ «συστημικά», ενώ η «Μαρία Καρυστιανού παίρνει τους αντισυστημικούς ψηφοφόρους» και κατά την εκτίμησή του θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Μπορεί να κερδίσει τις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας;

Απαντώντας σε ερώτηση για εάν χρειάζεται και το κέντρο για να κερδίσει τις εκλογές ο κ. Τσίπρας, ο κ. Σπηλιωτόπουλος απάντησε:

«Για να κερδίσει εκλογές δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι χρειάζεται το κέντρο και αυτό έχει αποδειχθεί διαχρονικά και ιστορικά. Άλλωστε οι περισσότεροι αναποφάσιστοι προέρχονται από το λεγόμενο μεσαίο χώρο. Άρα ο κ. Τσίπρας, αν θέλει πράγματι να γίνει δύναμη με προοπτική εξουσίας, θα πρέπει να διεισδύσει στο λεγόμενο μεσαίο χώρο.

«Από κει και έπειτα υπάρχει μια αντίφαση και την έχω επισημάνει από την πρώτη στιγμή. Η αντίφαση είναι ότι ναι μεν στη ρητορική του ο κ. Τσίπρας λέει ότι εγώ εκφράζω αυτή τη στιγμή από τη ριζοσπαστική Αριστερά μέχρι τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία και το οικολογικό κίνημα. Από την άλλη όμως, στο σύμβολο που είναι το όνομα του κόμματος, λειτουργεί με αποκλεισμούς. Λέει εγώ είμαι καθαρά ένα δίκαιο κόμμα. Εκεί υπάρχει δυσκολία.

«Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο κ. Τσίπρας ξεκινάει με διψήφιο ποσοστό και μπορεί κατά δική μου εκτίμηση, με τις κατάλληλες κινήσεις και αν και εφόσον διεισδύσει και στον μεσαίο χώρο, μπορεί να πλησιάσει και τη Νέα Δημοκρατία. Εάν παραμείνει όμως το όνομα με ότι αυτό έχει να κάνει ως σημαινόμενο, τότε σε αυτή την περίπτωση προφανώς θα μείνει σε αυτά και ενδεχομένως να χαμηλώσει και το ποσοστό».

Ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού είπε: «Η κ. Καρυστιανού μπορεί να φτάσει και διψήφιο ποσοστό. Είναι στο δικό της χέρι. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η πρώτη της εμφάνιση ήταν κάτω από τις δικές της δυνατότητες. Θεωρώ ότι η ίδια αδίκησε τον εαυτό της».