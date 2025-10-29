Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Αλλάζει ημέρα και ώρα προβολής η σειρά του Alpha - Πότε θα παίζεται τώρα

Αλλάζει ημέρα και ώρα προβολής η δραματική σειρά του Alpha, «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» και μάλιστα, από εδώ και στο εξής θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα.

Μέχρι στιγμής, το «Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», το οποίο έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης και αποσπώντας «βροχή» από κολακευτικά σχόλια στο X, προβαλλόταν κάθε Παρασκευή στις 21.00.

Ωστόσο, από την ερχόμενη Παρασκευή (31/10) η αγαπημένη κωμική σειρά, «Το Σόι Σου», επιστρέφει στον Alpha με νέα επεισόδια και έτσι το «Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», το οποίο βασίζεται στο best seller της Λένας Μαντά, θα προβάλλεται πλέον κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22.30, αρχής γενομένης από σήμερα Τετάρτη (29/10).

Σήμερα (29/10) θα προβληθεί το 11ο επεισόδιο της σειράς, του οποίου το τρέιλερ μπορείτε να δείτε στη συνέχεια.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τις Τετάρτες, στον Alpha, στις 20.00 προβάλλεται η σειρά «Να Μ' αγαπάς» και στις 21.00 ο «Άγιος Έρωτας».