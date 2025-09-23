Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Το βιβλίο της Λένας Μαντά που έγινε σειρά στον ALPHA

Η νέα σειρά «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» που έκανε πρεμιέρα την Τρίτη (22/9), αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια για το πρώτο επεισόδιο, αποτελεί μεταφορά της ιστορίας που έγραψε η συγγραφέας Λένα Μαντά το 2007.

Η Λένα Μαντά δεν είναι πρώτη φορά που βλέπει βιβλίο της να παίρνει σάρκα και οστά και να γίνεται σειρά καθώς το πρώτο της κιόλας μυθιστόρημα έγινε τηλεοπτική σειρά στον ANT1.

Η επιτυχημένη συγγραφέας που μετρά πάνω από 25 βιβλία στο βιογραφικό της έχει δηλώσει για την νέα σειρά που έχει εμπνευστεί από το βιβλίο της:

«Η παραγωγή είναι εξαιρετική, οι ερμηνείες είναι εξαιρετικές, το καστ είναι απίστευτο οπότε περιμένω κι εγώ απλά να το απολαύσω. Η αγαπημένη μου ηρωίδα είναι η Θεοδώρα, η μάνα. Η Πέγκυ Τρικαλιώτη, που την υποδύεται φανταστικά, της έδωσε πνοή και λόγια».

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Το βιβλίο της Λένας Μαντά που βγήκε στον αέρα της μικρής οθόνης

Το βιβλίο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» εκδόθηκε το 2007 και πραγματεύεται την ιστορία πέντε γυναικών που μεγαλώνουν δίπλα σε ένα ποτάμι, σύμβολο της ροής της ζωής τους.

Το έργο τοποθετείται σε ένα ελληνικό χωριό στον Όλυμπο, αναδεικνύοντας πώς η επαρχία και η παράδοση επηρεάζει τις ζωές τους.

Η Μελλισάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αναζητούν την ελευθερία και την αυτονομία τους, έχοντας βάλει στόχο να φύγουν από το χωριό τους.

Το όνειρο τους θα γίνει πραγματικότητα και η μοίρα θα στείλει τις γυναίκες σε τέσσερα διαφορετικά σημεία του ορίζοντα.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των επιθυμιών και των πραγματικοτήτων τους δημιουργούν ένταση, ενώ η ροή του ποταμού θυμίζει τη συνεχή εξέλιξη των παθών και των ονείρων τους.



Πέντε γυναίκες, πέντε ζωές συγκλονιστικές, γεμάτες έρωτα και ανατροπές, ενώ το σπίτι δίπλα στο ποτάμι περιμένει υπομονετικά αυτό που ξέρει ότι θα συμβεί..

Η γραφή της Μαντά συνδυάζει τις ζωντανές περιγραφές του τοπίου με το ψυχολογικό βάθος των χαρακτήρων.

Με απλό και μεστό λόγο η Λένα Μαντά καταφέρνει να συγκινήσει και αποτυπώσει τέλεια την αίσθηση της ρευστότητας της ζωής.

Η Λένα Μαντά έχει δηλώσει για την μεταφορά του βιβλίου στην μικρή οθόνη:

«Δεν γινόταν να μην υπάρχουν αλλαγές από το βιβλίο στη σειρά. Μην ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό στην τηλεόραση, σε σχέση με τη μεταφορά ενός βιβλίου: Η φαντασία του συγγραφέα δεν έχει όρια, δεν έχει budget.Οπότε υπάρχουν αρκετές αλλαγές, τις οποίες κι εγώ περιμένω να τις δω στη σειρά».

Η τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε για πρώτη φορά στον Alpha καθήλωσε ήδη το κοινό της τηλεόρασης και πρόκειται μάλλον για ένα «διαμαντάκι» που θα στολίσει τις Παρασκευές μας.