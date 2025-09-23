Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Πότε είναι το επόμενο επεισόδιο της σειράς του ALPHA

Η νέα σειρά του Alpha, «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», έκανε πρεμιέρα χθες Δευτέρα (23/9) με διπλό επεισόδιο, κερδίζοντας την πρώτη θέση στην τηλεθέαση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, αφήνοντας πολύ πίσω τη Γη της Ελιάς στην πρώτη κατηγορία κοινού.

Οι τηλεθεατές έσπευσαν στο X όπου διατύπωναν κολακευτικά σχόλια τόσο για τους ηθοποιούς όσο για το σενάριο, τη σκηνοθεσία με την Πέγκυ Τρικαλιώτη να αποθεώνεται.

Όπως είναι φυσικό, η αναμονή για το επόμενο επεισόδιο είναι μεγάλη, αλλά οι φαν της σειράς θα χρειαστεί να περιμένουν λιγάκι, αφού το επόμενο νέο επεισόδιο θα προβληθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Από κει και πέρα το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 21.00 στον Alpha.

Η σειρά είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Λένας Μαντά και χθες δεν ήταν λίγοι οι τηλεθεατές που τους άρεσε που η σειρά το ακολουθεί - τουλάχιστον μέχρι στιγμής - πιστά.