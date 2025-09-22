Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του ALPHA

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, κάνει πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα (22/9) στις 21:00 στον Alpha, με διπλό επεισόδιο και 5 συγκλονιστικές ιστορίες γεμάτες συναίσθημα αλλά και ανατροπές.

Η σειρά ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή.

Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα.

Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί.

Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές.

Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.

Οι ηθοποιοί της σειράς

Θεοδώρα (Πέγκυ Τρικαλιώτη)

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Η Θεοδώρα (Πέγκυ Τρικαλιώτη) | Alpha

H Πέγκυ Τρικαλιώτη δίνει ζωή στο χαρακτήρα της μητέρας των 5 κοριτσιών, τη Θεοδώρα, μια γυναίκα δυναμική κι αφοσιωμένη στην οικογένειά της. Είναι η σιωπηλή δύναμη που κρατά την οικογένεια ενωμένη, θυσιάζοντας προσωπικές επιθυμίες για το καλό των παιδιών της. Χάνει τον άντρα της, Γεράσιμο, σε νεαρή ηλικία και καλείται να μεγαλώσει τις 5 κόρες της με τη βοήθεια της μητέρας της, Ιουλίας.

Είναι μια γυναίκα που βιώνει τη χαρά, τον πόνο και τις ανατροπές της ζωής με αξιοπρέπεια, κρύβοντας τις ανησυχίες και τις θυσίες της πίσω από ένα ήρεμο και γλυκό χαμόγελο. Με καρτερικότητα και απέραντη στοργή, παλεύει να προστατεύσει τις κόρες της από τις δυσκολίες της ζωής, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να τους μεταδώσει αξίες και αρχές.

Παρόλο που φαίνεται εύθραυστη και γλυκιά, η Θεοδώρα διαθέτει ατσάλινη θέληση. Είναι η πυξίδα των παιδιών της, ο συνδετικός κρίκος που, παρά τις καταιγίδες που έρχονται, φροντίζει να κρατά την οικογένεια όρθια. Οι επιλογές της, άλλοτε επιβεβλημένες από τις κοινωνικές συνθήκες κι άλλοτε από την ίδια την αγάπη της, διαμορφώνουν τη μοίρα τόσο της ίδιας όσο και των παιδιών της, χαράσσοντας μια πορεία γεμάτη συγκίνηση, πόνο, αλλά και στιγμές απόλυτης τρυφερότητας.

Γεράσιμος (Γιώργος Χρυσοστόμου)

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Ο Γεράσιμος (Γ.Χρυσοστόμου) | Alpha

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου θα ενσαρκώσει τον άντρα της Θεοδώρας, τον εργατικό, δίκαιο αλλά και ομορφόπαιδο, Γεράσιμο. Αγάπησε την Θεοδώρα βαθιά και μαζί κάνανε πέντε κόρες. Ποτέ δεν τον πείραξε που δεν ήρθε γιος. Όταν μολύνεται το πόδι του αρνείται να το κόψει αφού έχει στο μυαλό του τους ανάπηρους πολέμου και δεν αντέχει στην ιδέα να μείνει σακάτης, μισός, λειψός. Συνειδητά και με το κεφάλι ψηλά, πεθαίνει από σηψαιμία στα 46 του, το 1942.

Μελισσάνθη Φατούρου (Αναστασία Παντούση)

Grand Hotel: Η Μελισσάνθη Φατούρου (Αναστασία Παντούση) | Alpha

Η Μελισσάνθη, την οποία μεταφέρει από το βιβλίο στην οθόνη η Αναστασία Παντούση, είναι η μεγαλύτερη από τις πέντε αδερφές. Γεννημένη και μεγαλωμένη στον Όλυμπο, από τον Γεράσιμο, που πέθανε όταν εκείνη ήταν 15 ετών, και την Θεοδώρα.

Είναι παντρεμένη μια δεκαετία με τον 50χρονο καπνοβιομήχανο, Απόστολο Φατούρο. Ζουν στην Αθήνα μια μεγαλοαστική ζωή με έντονο ερωτικό πάθος και βαθιά αγάπη, αλλά ακόμη δεν έχουν κάνει παιδιά, κι αυτό την πονάει.

Είναι εντυπωσιακά όμορφη, ευαίσθητη, στοργική, προστατευτική και από μικρή ονειρευόταν την «μεγάλη» ζωή. Είναι επιρρεπής στα πάθη και έχει μια αμφιλεγόμενη σχέση με τη χαρτοπαιξία.

Συχνά, νιώθει μόνη και αταίριαστη στον κοινωνικό κόσμο του Απόστολου λόγω της καταγωγής της, μέχρι που γνωρίζει τον συνομήλικό της, Άγγελο Φλεριανό, και όλα ανατρέπονται.

Απόστολος Φατούρος (Αλέξανδρος Σταύρου)

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Απόστολος Φατούρος (Αλέξανδρος Σταύρου) | Alpha

Ο Αλέξανδρος Σταύρου θα υποδυθεί τον Απόστολο Φατούρο, τον εύπορο καπνοβιομήχανο και σύζυγο της Μελισσάνθης, τα τελευταία δέκα χρόνια. Η πρώτη του γυναίκα αρρώστησε και πέθανε νέα πριν προλάβουν να κάνουν οικογένεια. Ώσπου να γνωρίσει τη Μελισσάνθη διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με πολλές κυρίες του κύκλου του. Ωστόσο, η γνωριμία του με την 20χρονη τότε Μελισσάνθη του άλλαξε τη ζωή.

Είναι ευγενής, εργατικός, ευφυής, προστατευτικός και απόλυτα ερωτευμένος με τη σύζυγό του. Αν και ο γάμος του είναι ευτυχισμένος, ανησυχεί μήπως δεν ικανοποιεί όσο θα έπρεπε την Μελισσάνθη και τη χάσει λόγω της διαφοράς ηλικίας τους, την έλλειψη παιδιών και ενός προβλήματος υγείας που έχει στην καρδιά του και το κρύβει. Έχει έναν επιστήθιο φίλο, τον Χρήστο Πετμεζά, με τον οποίο αλληλοστηρίζονται.

Άγγελος Φλεριανός (Θάνος Λέκκας)

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Ο Άγγελος Φλεριανός (Θάνος Λέκκας) | Alpha

Τον άνθρωπο που έρχεται να φέρει τα πάνω – κάτω στη ζωή της Μελισσάνθης, τον Άγγελο Φλεριανό, θα ενσαρκώσει ο Θάνος Λέκκας. Ο Άγγελος είναι γόνος πλούσιας οικογένειας και απόφοιτος της αρχιτεκτονικής του Παρισιού.

Επέστρεψε στην Αθήνα για να αναλάβει το αρχιτεκτονικό γραφείο του εκλιπόντος πατέρα του-φίλου του Απόστολου Φατούρου, ύστερα από τις ισχυρές παραινέσεις της μητέρας του, Θεώνης Φλεριανού, η οποία προσπαθεί να τον βάλει στον ίσιο δρόμο.

Είναι εντυπωσιακά όμορφος, κοσμογυρισμένος, ελεύθερο πνεύμα, λάτρης της τέχνης, τολμηρός, διεκδικητικός και περιζήτητος γαμπρός. Ερωτεύεται σφόδρα τη Μελισσάνθη και προσπαθεί να την κάνει δική του.

Χρήστος Πετμεζάς (Αργύρης Αγγέλου)

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Χρήστος Πετμεζάς (Αργύρης Αγγέλου) | Alpha

Ο Αργύρης Αγγέλου θα ζώσει ζωή στον Χρήστο, τον έμπιστο φίλο του Απόστολου και σύζυγο της Νίτσας. Είναι ευγενής, προστατευτικός, υπομονετικός, ενθουσιώδης, ενημερωμένος σχετικά με το πολιτικό-κοινωνικό γίγνεσθαι και έχει έφεση στην απιστία.

Νίτσα Πετμεζά (Άννη Θεοχάρη)

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Η Νίτσα Πετμεζά (Άννη Θεοχάρη) | Alpha

Η Άννη Θεοχάρη θα δώσει το μπρίο της στο χαρακτήρα της Νίτσας, της συζύγου του Χρήστου, καρδιακού φίλου του Απόστολου. Έχει ιδιαίτερη έφεση στο κουτσομπολιό και τα παρατηρεί όλα. Είναι ό,τι κοντινότερο έχει σε φίλη η Μελισσάνθη, από τον κοινωνικό κύκλο του άντρα της. Είναι εξωστρεφής, πληθωρική, έντονη, νευρική και με χιούμορ ενώ μιλάει ακατάπαυστα.

Ιουλία Καραπάνου (Νάνσυ Μπούκλη)

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Ιουλία (Ν. Μπούκλη) | Alpha

Η Ιουλία, την οποία ενσαρκώνει η Νάνσυ Μπούκλη, μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό κοντά στον Όλυμπο μαζί με τις άλλες 4 αδερφές της. Έχασε τον πατέρα της σε μικρή ηλικία πράγμα που την στιγμάτισε για το υπόλοιπο της ζωής της κάνοντας την πιο ευαίσθητη αλλά την ίδια στιγμή και πιο δυναμική. Είναι ήσυχη, γλυκιά κοπέλα και ποτέ δεν είχε μεγάλα όνειρα και αξιώσεις όπως οι αδερφές της. Το μόνο που ήθελε ήταν να παντρευτεί από έρωτα και να κάνει οικογένεια. Δεν είχε ποτέ την επιθυμία να φύγει από το χωριό της, ο κεραυνοβόλος όμως έρωτας με τον Θεσσαλονικιό Φωκά Καραπάνο την κάνει να αφήσει για πάντα το σπίτι δίπλα στο ποτάμι για να ζήσει μαζί του, πράγμα που αποδεικνύει ότι για τον έρωτα είναι ικανή να κάνει τα πάντα.

Είναι ετοιμόλογη, έξυπνη και δεν επιτρέπει σε κανέναν και καμία να την κοροϊδέψει. Προτιμάει να βλέπει το καλό στους άλλους και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί καθόλου να υποψιαστεί την σκευωρία που στήνει η πεθερά της πίσω από την πλάτη της για να την χωρίσει από τον Φωκά. Είναι αρκετά παρορμητική και αφήνει τα συναισθήματά της να την ελέγχουν αλλά όταν ηρεμεί και βλέπει τα πράγματα πιο ήρεμα και ψύχραιμα, μπορεί να συγχωρήσει ακόμα και την μεγαλύτερη προδοσία.

Φωκάς Καραπάνος (Μιχάλης Τιτόπουλος)

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Φωκάς Καραπάνος (Μιχάλης Τιτόπουλος) | Alpha

Ο Φωκάς, τον οποίο υποδύεται ο Μιχάλης Τιτόπουλος, είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη από μια αρκετά ευκατάστατη οικογένεια. Είναι μηχανικός και γνώρισε την Ιουλία τυχαία όταν πήγε στο χωριό της με μια ομάδα για την κατασκευή του δρόμου. Είναι πολύ γλυκός και ήρεμος άνθρωπος, ικανός όμως να τα βάλει και με θηρία και για να προστατέψει τους ανθρώπους που αγαπάει. Είναι αρκετά σχολαστικός, οργανωτικός, δίκαιος και προσπαθεί να εξετάζει πάντα τις καταστάσεις μία και δύο φορές προτού δράσει. Δεν παίρνει εύκολα πρωτοβουλίες και αποφάσεις, όταν όμως το κάνει είναι σίγουρος ότι αυτό είναι το σωστό και δεν έχει δεύτερες σκέψεις.

Ευανθία Καραπάνου (Μαρία Τζομπανάκη)

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Ευανθία Καραπάνου (Μαρία Τζομπανάκη) | Alpha

Την «κακιά» πεθερά της Ιουλίας, την Ευανθία, ενσαρκώνει η Μαρία Τζομπανάκη. Η Ευανθία είναι παντρεμένη με τον Κυριάκο και έχουν έναν μοναχογιό, τον Φωκά. Είναι πολύ σκληρή και απόλυτη στις απόψεις της, κολλημένη στην δική της οπτική των πραγμάτων και δεν ακούει κανέναν. Θέλει να δει τον Φωκά, με μια γυναίκα πιο πλούσια από εκείνον και με μια καλή κοινωνική θέση. Εστιάζει στο «φαίνεσθαι» και δεν περνάει στην ουσία, γι’ αυτό και έχει απορρίψει την Ιουλία από την πρώτη στιγμή που την γνώρισε αφού την θεωρεί ένα απλό κορίτσι του χωριού. Αν και η ίδια στα παντρεύτηκε τον Κυριάκο από έρωτα, πηγαίνοντας κόντρα στον πατέρα της, που δεν τον ήθελε εξαιτίας της κοινωνικής του τάξης, πλέον κάνει τα ίδια και χειρότερα στον Φωκά για να τον χωρίσει από την γυναίκα του. Όμως δεν έχει συνειδητοποιήσεις ότι τις σκευωρίες της θα τις πληρώσει πολύ ακριβά..

Κυριάκος Καραπάνος (Βασίλης Χαλακατεβάκης)

Κυριάκος Καραπάνος (Βασίλης Χαλακατεβάκης) | Alpha

Ο Βασίλης Χαλακατεβάκης, υποδύεται τον Κυριάκο, πατέρα του Φωκά και σύζυγο της Ευανθίας. Προέρχεται από μια εργατική οικογένεια αλλά κατάφερε να ανεβεί κοινωνικά και να αποκτήσει αρκετά χρήματα δουλεύοντας σκληρά. Έχει μια μεγαλύτερη αδερφή την Μέλπω, η οποία ζει μόνιμα στο Αμβούργο με τον Γερμανό σύζυγό της και τη βλέπει μια στο τόσο, όταν τους επισκέπτεται. Ερωτεύτηκε παράφορα την Ευανθία και προσπάθησε πολύ για να την κατακτήσει. Με τα χρόνια όμως την βλέπει να αλλάζει και να γίνεται σκληρή, ενώ ο ίδιος μέσα του παραμένει ακόμα παιδί. Έχει πολύ καλή σχέση με τον Φωκά και καταλαβαίνει τα θέλω και τις επιλογές του. Είναι πολύ υποστηρικτικός και με μεγάλη κατανόηση. Ξέρει να ακούει τους άλλους και προσπαθεί όσο μπορεί να δίνει λύσεις και να εξισορροπεί τα πράγματα όταν η κατάσταση εκτροχιάζεται εξαιτίας της Ευανθίας.

Ασπασία Μαντέκα (Έβελυν Ασουάντ) - Σταύρος Μαντέκας (Δημήτρης Αποστολόπουλος)

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Ασπασία Μαντέκα (Έβελυν Ασουάντ) - Σταύρος Μαντέκας (Δημήτρης Αποστολόπουλος)

Η Ασπασία είναι η τρίτη κατά σειρά κόρη της Θεοδώρας και του Γεράσιμου. Μεγάλωσε στο μικρό χωριό στις παρυφές του Ολύμπου μαζί με τις αδερφές της, στις οποίες τραγουδούσε με την υπέροχη φωνή της. Αυτή η φωνή έκανε και τον Σταύρο, τον άντρα της, να την ερωτευτεί και να την πάει νύφη στην Καλαμάτα, όπου μένουν με την μητέρα του, την κυρά Στέλλα.

Ανήσυχο πνεύμα, δεν τις αρέσουν οι τυπικότητες και θέλει να ζήσει τη ζωή στην ολότητά της. Αγαπάει βαθιά τον σύζυγο και τις δύο κόρες τους, όμως η ζωή της νοικοκυράς δεν της είναι αρκετή. Στο τραγούδι, η Ασπασία βρίσκει τον ενθουσιασμό, την έξαψη και τον ερωτισμό που λείπει από την ζωή της με τον Σταύρο και τα παιδιά. Όμως, αυτή, η βαθιά της επιθυμία, φέρνει τριβές με τον Σταύρο και η Ασπασία προσπαθεί διακαώς να ισορροπήσει ανάμεσα στη νύχτα και την οικογένεια, ανάμεσα στο να είναι γυναίκα και στο να είναι μητέρα.

Ο Σταύρος είναι ο σύζυγος της Ασπασίας. Έχασε τον πατέρα του μικρός και από νωρίς ανέλαβε τον βιοπορισμό της οικογένειας ως οδηγός φορτηγών. Μαγεύτηκε από την φωνή και της ομορφιά της Ασπασίας και ερωτεύτηκε τον δυναμισμό της. Λατρεύει τις δυο κόρες τους, αν και πάντα ήθελε και έναν γιο.

Είναι ευγενικός, ευχάριστος και πολύ εργατικός αλλά παράλληλα είναι κι ένας άντρας παραδοσιακών αρχών που όμως είναι διατεθειμένος να αλλάξει για χάρη της γυναίκας που αγαπάει. Οι συνεχείς υποχωρήσεις που καλείται να κάνει σε βάρος της ήρεμης οικογενειακής ζωής που επιθυμεί, τον οδηγούν σε αδιέξοδα και ενίοτε σε εκρήξεις.

Μάρθα Λοΐζου (Στεφανία Γουλιώτη) - Πολυξένη (Ευγενία Ξυγκόρου)

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Μάρθα Λοΐζου (Στεφανία Γουλιώτη) - Πολυξένη (Ευγενία Ξυγκόρου)

Η Μάρθα είναι μία χειραφετημένη, ώριμη, κατασταλαγμένη γυναίκα που ξέρει τι θέλει από τη ζωή. Δεν φοβήθηκε να τα σπάσει με τον πατέρα της και να απαρνηθεί τις ανέσεις που της πρόσφερε η πλούσια οικογένειά της για να ακολουθήσει έναν έρωτα και μια ζωή στα μπουλούκια παρόλο που δεν ήταν το όνειρο της να γίνει ηθοποιός. Αν και εκείνος ο έρωτας έληξε άδοξα, έμεινε με τον θίασο του Λάμπρου γιατί ξέρει καλά να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που της προσφέρονται από τη ζωή.

Εκεί γνωρίζει και την Πολυξένη. Διακρίνοντας το ταλέντο της και αναγνωρίζοντας τις προοπτικές της, αποφασίζει να φροντίσει για την ανέλιξή της. Δείχνει υπομονή και κατανόηση στον ατίθασο χαρακτήρα της γιατί εκτός από το ταλέντο της πιστεύει και στην ακατέργαστη εσωτερική της αξία. Ξέρει να αγαπάει και να στηρίζει, είναι συντροφική και έχει μία ώριμη ισότιμη σχέση με τον Στάθη, όμως ο γάμος δεν είναι η προτεραιότητα της.

Η Πολυξένη πάντα είχε ένα όνειρο: να γίνει διάσημη ηθοποιός. Από μικρή παρατηρεί και ενημερώνεται για το θέατρο όσο περισσότερο μπορεί στο χωριό της στον Όλυμπο.

Έχει ελάχιστες εμπειρίες και αυτό την κάνει τολμηρή, αφού έχει αγνοία κινδύνου. Η φιλοδοξία και η δίψα της για ζωή συχνά την κάνουν να φέρεται παρορμητικά κάνοντας λάθη, όμως μαθαίνει από αυτά και διορθώνεται.

Μέσα από τις σχέσεις με τους ανθρώπους του μπουλουκιού η Πολυξένη μαθαίνει να βάζει τον εγωισμό της κάτω, να παραδέχεται τα λάθη της, να κάνει ειρήνη και να συγχωρεί. Αποκτά εφόδια που της είναι πολύ χρήσιμα στη μετέπειτα ζωή της, όταν πια γίνεται μια ώριμη γυναίκα και πετυχημένη σταρ του σινεμά και του θεάτρου. Μέχρι να φτάσει όμως εκεί περνάει πολλά κύματα και τα μεγαλύτερα αφορούν τον έρωτα, του οποίου τη δύναμη απαξιώνει από όταν ήταν μικρή. Το κύμα του έρωτα όμως είναι πάντα τόσο ορμητικό που τους παρασέρνει όλους, ακόμα και όσους επιδεικνύουν τόσο σθεναρή αντίσταση όση η Πολυξένη.

Μαγδαληνή (Ασημένια Βουλιώτη) - Άννα Σαραντάρη (Μαριάννα Τουμασάτου)

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Μαγδαληνή (Ασημένια Βουλιώτη) - Άννα Σαραντάρη (Μαριάννα Τουμασάτου) | Alpha

Η Μαγδαληνή είναι η μικρότερη από τις πέντε κόρες της Θεοδώρας. Έξυπνη και ετοιμόλογη, έχει δείξει από πολύ μικρή πως θέλει να σπουδάσει. Οι προχωρημένες απόψεις της για τις σχέσεις και τον γάμο προκαλούν συχνά στους άλλους αμηχανία. Προσαρμόζεται εύκολα στις νέες συνθήκες, αλλά δεν κάνει υποχωρήσεις από τα όνειρά της.

Της λείπει η μητέρα της, στην οποία στέλνει τακτικά γράμματα και έρχεται συχνά σε σύγκρουση με τη θεία της επειδή γίνεται υπερπροστατευτική μαζί της και προσπαθεί να ελέγξει κάθε της κίνηση. Παρά το πρακτικό μυαλό της, διατηρεί την αθωότητα του κοριτσιού της επαρχίας και γοητεύεται από τη ρομαντική διάσταση του έρωτα.

Η Άννα είναι αδερφή της Θεοδώρας και θεία της Μαγδαληνής, στην οποία βλέπει την κόρη που δεν κατάφερε να αποκτήσει ποτέ. Παντρεμένη με έναν Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, τον Πέτρο Σαραντάρη, έχει ζήσει πολλά χρόνια στο Σικάγο, πριν επιστρέψει μαζί του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Πειραιά, αναζητώντας μια πιο ήρεμη και ασφαλή ζωή.

Ανήσυχη και υπερπροστατευτική, προσπαθεί διαρκώς να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ανιψιάς της και συγκρούεται με τον άντρα της, όταν καταλαβαίνει ότι προσπαθεί να την μπλέξει στα σκοτεινά του σχέδια..

Ιάκωβος Σκλαβοδήμος (Παύλος Ευαγγελόπουλος) - Οδυσσέας Σκλαβοδήμος (Δημήτρης Τσίκλης)

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Ιάκωβος Σκλαβοδήμος (Παύλος Ευαγγελόπουλος) - Οδυσσέας Σκλαβοδήμος (Δημήτρης Τσίκλης) | Alpha

Ο Ιάκωβος είναι πατέρας του Οδυσσέα, κυρίαρχος της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Πειραιά και φόβος και τρόμος των εχθρών του. Έχει χάσει τη γυναίκα του σε πολύ νεαρή ηλικία και έχει μεγαλώσει μόνος του τον γιο του με τη βοήθεια της Φωτεινής, της πιστής του υπηρέτριας.

Σκληρός και βίαιος χαρακτήρας, κινείται με άνεση στα σαλόνια και στον χώρο του υποκόσμου και είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να υπερασπίσει τα συμφέροντά του.



Ο Οδυσσέας είναι ο μοναχογιός του ισχυρότερου επιχειρηματία του Πειραιά. Βρίσκεται σε διαρκή κόντρα με τον πατέρα του, Ιάκωβο, εξαιτίας της προσωπικής ζωής του και κυρίως της απροθυμίας του να ασχοληθεί με τις βρώμικες δουλειές του. Αλλάζει συνέχεια ερωτικές συντρόφους μέχρι που γνωρίζει τη Μαγδαληνή και καταλαβαίνει πως αυτή είναι η γυναίκα της ζωής του.

Είναι το παιδί που σε όλη του τη ζωή παλεύει να αποτινάξει από πάνω του τη βαριά κληρονομιά του, αλλά τελικά θα αναγκαστεί να αναλάβει το ρόλο του αρχηγού ενός σκοτεινού επιχειρηματικού κυκλώματος προκειμένου να προστατέψει το πρόσωπο που αγαπάει.

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Εκτέλεση Παραγωγής: Foss ProductionsΠρεμιέρα με διπλό επεισόδιο τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00!