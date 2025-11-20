Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Δείτε εδώ το επεισόδιο 17 της σειράς του Alpha

Η δραματική σειρά εποχής του Alpha, «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Λένας Μαντά, ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή.

Η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» κέρδισε από το πρώτο επεισόδιο την προτίμηση του κοινού και προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22.30 στον Alpha.

Χθες Τετάρτη (19/11) προβλήθηκε το επεισόδιο 17, το οποίο είναι διαθέσιμο τόσο στο Web TV του Alpha όσο και στο επίσημο κανάλι του σταθμού στο YouTube.

Εάν χάσατε το επεισόδιο 17, μπορείτε να το παρακολουθήσετε παρακάτω. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε εδώ για να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα του επεισοδίου στο Web TV του Alpha.

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι - Επεισόδιο 17

Η υπόθεση του επεισοδίου

Η Μελισσάνθη παλεύει να αποκοπεί απ’ τον Άγγελο, ενώ ο Απόστολος ξεκινάει συζήτηση για το θέμα της υιοθεσίας. Μπερδεμένη με τα αισθήματά της για τον Φωκά αλλά και για τον Κίμωνα, η Ιουλία κάνει μια αναδρομή στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, όταν πρωτογνώρισε και ερωτεύτηκε τον Φωκά.

Η Ασπασία δέχεται πρόταση, να τραγουδήσει σε ανταγωνιστικό μαγαζί. Παράλληλα, ο Σταύρος λόγω μιας παρεξήγησης θεωρεί, πως η Ασπασία είναι εκείνη, που είναι έγκυος.

Τα νέα για την εσπευσμένη αναχώρηση του Έκτορα μετά από προτροπή του Λάμπρου φέρνουν αναστάτωση στο γυναικείο πληθυσμό και ιδιαίτερα στην Πολυξένη, που δε δέχεται καμία δικαιολογία από τον Έκτορα. Τα σχέδια του Ιάκωβου για τη Μαγδαληνή προκαλούν την αντίδραση του Οδυσσέα

