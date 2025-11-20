Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ με δύο κλικ τα επεισόδια 10, 11, 12 της σειράς του Mega

Αν και η δραματική σειρά του Mega «Μια Νύχτα Μόνο» με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρη Λάλο δεν έχει κλείσει ούτε έναν μήνα στον αέρα, έχει ήδη βρει το κοινό της που την ακολουθεί πιστά.

Αναμφίβολα ένα από τα ατού της σειράς είναι η χημεία ανάμεσα στους πρωταγωνιστές Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρη Λάλο, κάτι που είχε φανεί ήδη από την εποχή που συμπρωταγωνιστούσαν στον Σασμό του Alpha.

Την ίδια στιγμή το γεγονός ότι τις δύο τελευταίες εβδομάδες τα νούμερα τηλεθέασης έχουν ανέβει και άλλο, χαρίζοντας κάποιες φορές την πρωτιά στο Mega στη ζώνη προβολής της δείχνει ότι το «Μια Νύχτα Μόνο» έχει κερδίσει και νέους φαν.

Αυτή την εβδομάδα προβλήθηκαν τέσσερα νέα επεισόδια από Κυριακή (16/11) έως και χθες Τετάρτη (19/11).

Μια Νύχτα Μόνο - Επεισόδιο 10

Οι αποκαλύψεις γύρω από την Αρετή αναστατώνουν την εταιρεία. Ο Οδυσσέας, έχοντας αναθεωρήσει, αποφασίζει να της ζητήσει συγγνώμη.

Από την άλλη, η Μαρίκα δέχεται πίεση από τον άντρα της να σταματήσει τις επισκέψεις στον εγγονό τους, όμως εκείνη επιμένει να το φτάσει μέχρι τέλους.

Παράλληλα, η άφιξη του Πωλ στην Ελλάδα, που ήρθε για να μείνει, θα ταράξει τα νερά, όχι μόνο για την οικογένεια Παπαμιχάλη, αλλά και την ERGAN. Ο Πωλ (Κυριάκος Σαλής) φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται να κυνηγήσει μια καριέρα ως αποτυχημένος ζωγράφος. Δείχνει ενδιαφέρον για την ERGAN, καθώς διατηρεί κι εκείνος ποσοστό στην εταιρεία.

Η νέα αρχιτέκτονας στην εταιρεία, η Όλγα Ευθυμίου (Πηνελόπη Πλάκα), φίλη της Ναταλίας, της νομικής συμβούλου, δυσαρεστείται που ο Οδυσσέας την υποβιβάζει σε βοηθό και δεν της δίνει δουλειές ανάλογες με της Αρετής και της Ελένης.

Ο Σταύρος ρωτάει την Ελένη για την Αρετή, θέλει να μάθει για τη ζωή της. Αναρωτιέται πώς βρήκε τα λεφτά για τον δότη και η Ελένη του εκφράζει την ανησυχία της, ότι κατέφυγε σε τοκογλύφο.

Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας διεκδικούν την Αρετή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η ένταση κορυφώνεται, όταν ο Οδυσσέας μαθαίνει για την πρωτοβουλία του Σταύρου να ζητήσει να κοπεί επιταγή στο όνομά της, για να της τη δώσει ο ίδιος ως μπόνους.

Για να δείτε το επεισόδιο 10, το οποίο προβλήθηκε τη Δευτέρα (17/11) στο Web TV του Mega, πατήστε εδώ.

Μια Νύχτα Μόνο - Επεισόδιο 11

Ο Σταύρος προσπαθεί να κατανοήσει την αντίδραση του Οδυσσέα σε σχέση με την επιταγή. Ο Χάρης πηγαίνει στο ραντεβού με τον Νταγιάννο, απορημένος για ποιο λόγο επεδίωξε αυτή τη συνάντηση.

Ο Νταγιάννος προσποιείται ότι ενδιαφέρεται για την Αρετή και ξαφνιάζεται, όταν μαθαίνει πως εκείνη εργάζεται στην ERGAN! Συνειδητοποιεί πως η Αρετή μπορεί να γίνει ο δούρειος ίππος, για να μπει στην εταιρεία.

Ο Οδυσσέας, σε μια κατάθεση ψυχής, εξομολογείται στην Μαργαρίτα όλα όσα νιώθει για την Αρετή, ενώ την πολλά υποσχόμενη βραδιά της Ελένης στο σκάφος του Σταύρου χαλάει η ξαφνική εμφάνιση του Πωλ.

Η Κατερίνη «στριμώχνει» τον Οδυσσέα, λέγοντάς του πως γνωρίζει, ότι το μήλον της έριδος ανάμεσα σε αυτόν και τον Σταύρο είναι η Αρετή, ενώ η Μαρίκα ακούει με καχυποψία την απόφαση του Νταγιάννου, να κάνει δωρεά ένα διαμέρισμα στον Πετράκη.

Η Αρετή μαθαίνει για ένα οικογενειακό σκάνδαλο της οικογένειας Χαριτάκη από το παρελθόν και πόσο πληγώθηκε ο Οδυσσέας, όταν ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια του, για μια γυναίκα που τον εκμεταλλεύτηκε.

Για να δείτε το επεισόδιο 11, το οποίο παίχτηκε την Τρίτη (18/11) και είναι διαθέσιμο στην αντίστοιχη σελίδα του Web TV του σταθμού, πατήστε εδώ.

Μια Νύχτα Μόνο - Επεισόδιο 12

Οι αποκαλύψεις για τον θάνατο του πατέρα του Οδυσσέα και τις συνέπειες που μπορεί να είχε στην ψυχολογία του, βάζουν την Αρετή σε σκέψεις. Για πρώτη φορά αρχίζει να κατανοεί τη συμπεριφορά του.

Η Όλγα Ευθυμίου διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στα έργα της εταιρείας από αυτόν που θεωρεί ο Οδυσσέας πως της αναλογεί. Εν τω μεταξύ, οι προετοιμασίες για το ετήσιο πάρτι της εταιρείας συνεχίζονται.

Από την άλλη, ο Άλκης, που γνωρίζει για την παράνομη σχέση του γαμπρού του, τον εκβιάζει με τη φωτογραφία που έχει, ώστε ο ίδιος να παραμείνει στο σπίτι και στην εταιρεία.

Παράλληλα, ο Νταγιάννος, έχοντας αλλάξει στάση, αποφασίζει να κάνει ένα μεγάλο δώρο στον εγγονό και τη νύφη του. Επισκέπτεται συμβολαιογράφο για να είναι όλα έτοιμα για το σπίτι που θέλει να παραχωρήσει στη νύφη του.

Τον ίδιο συμβολαιογράφο έχει επισκεφτεί όμως και ο Πωλ, για να ερευνήσει το ενδεχόμενο να πουλήσει το μερίδιο του από την ERGAN, μια πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη στον Νταγιάννο.

Για να δείτε το επεισόδιο 12, το οποίο προβλήθηκε χθες Τετάρτη (19/11), πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στο Web TV του Mega.

Το τρέιλερ του Mega για το επεισόδιο 13

Να σημειωθεί ότι το επόμενο νέο επεισόδιο της σειράς θα παιχτεί την ερχόμενη Κυριακή 23/11 στις 21.00 στο Mega.