Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Μελισσάνθη πέφτει θύμα εκβιασμού - Τι θα δούμε απόψε (19/2)

Η δραματική σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει απόψε (19/2) στις 22.00 με νέο επεισόδιο όπου οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές με τη Μελισσάνθη να πέφτει θύμα εκβιασμού και τη Μαγδαληνή να λέει «ναι» στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα.

Αναλυτικότερα, απόψε (19/2) στο επεισόδιο 33, η Μελισσάνθη παγιδεύεται σε μία ασφυκτική υπόθεση εκβιασμού, όταν το ανώνυμο γράμμα που αποκαλύπτει το φιλί της με τον Άγγελο την αναγκάζει να ζητήσει τη βοήθειά του, ενώ ταυτόχρονα η αυξανόμενη τρυφερότητα του Απόστολου προς τη Γιασεμή οξύνει τη ζήλια και την εσωτερική της αναστάτωση.

Η Ιουλία, κουρασμένη από τις ίντριγκες και τη επιβαρυντική παρουσία της Ευανθίας, κάνει ένα βήμα συμφιλίωσης με τη Μαριέττα, επιλέγοντας την εμπιστοσύνη και την ηρεμία, την ώρα που το σώμα της αρχίζει να της στέλνει προειδοποιητικά σημάδια.

Η Ασπασία βρίσκεται ανάμεσα στην επαγγελματική της αγωνία για τα εγκαίνια και τον ασφυκτικό έλεγχο του Σταύρου, συνειδητοποιώντας πως η ανάγκη της για ανεξαρτησία μεγαλώνει όσο οι σχέσεις της τη στενεύουν.

Η Πολυξένη έρχεται αντιμέτωπη με ένα φαινομενικά γενναιόδωρο αλλά επικίνδυνο δώρο από τον Ηλία, ενώ η συζήτησή της με τη Μάρθα ξεκαθαρίζει ότι η επιθυμία της να ζήσει μόνη της δεν θα είναι χωρίς κόστος στις οικογενειακές της ισορροπίες.

Η Μαγδαληνή κοιτάζει με ελπίδα το μέλλον, αποδεχόμενη την πρόταση γάμου του Οδυσσέα, αγνοώντας όμως τις δυνάμεις που κινούνται γύρω της και μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον της.

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι, Πέμπτη και Παρασκευή στις 22.00 στον Alpha