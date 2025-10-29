Σπόντα της Τίνας Μεσσαροπούλου για Δανάη Μιχαλάκη: «Δεν θέλω να δουλέψω, αλλά έχω την απαίτηση...»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε την χθεσινή συνέντευξη (29/10) της Δανάης Μιχαλάκη στο «The Tonight Show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η ηθοποιός μεταξύ άλλων μίλησε για το γεγονός ότι δεν δεχόταν προτάσεις για δουλειά αφού γέννησε το παιδί της.

Μάλιστα, εξέφρασε την απογοήτευση της παρόλο που είχε σκοπό να απέχει από την εργασία το τρέχον χρονικό διάστημα.

«Αφού είπε ότι δεν ήθελε να δουλέψει, ήθελε όμως να την πάρουν τηλέφωνο για να πει όχι. Δηλαδή δεν θέλω να δουλέψω αλλά έχω την απαίτηση από τον εκάστοτε σκηνοθέτη-παραγωγό να με πάρει ένα τηλέφωνο να μου πει “θέλεις να δουλέψεις;” και να του πω όχι», σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε κλείνοντας: «Είπε ότι πολλοί δεν τη σκέφτονταν για δουλειά, γιατί σκέφτονταν ότι δεν είναι διαθέσιμη. Ήθελε όμως να χτυπήσει το τηλέφωνό της.

Διαβάστε επίσης: Δανάη Μιχαλάκη για τον ερχομό της κόρης της: «Άθελά μου είχα πέσει πάρα πολύ πάνω στη μικρή»

Όταν είσαι πολύ νέα και γίνεσαι μανούλα, από τη μία χαίρεσαι αλλά από την άλλη δεν θέλεις να νιώσεις ότι βγήκες και εκτός αγοράς εργασίας. Από τη στιγμή που τα δικά σου θέλω έρχονται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα και το ζευγάρι δεν έχει βοήθεια, αλλάζουν οι ισορροπίες».

«Αυτό που λένε καμιά φορά τα νέα ζευγάρια, ότι θα κάνω ένα παιδί για να “φτιάξει” η σχέση με τον άντρα μου, να το βγάλουν από το μυαλό τους. Η σχέση χαλάει», υπογράμμισε στο τέλος της κουβέντας η δημοσιογράφος.