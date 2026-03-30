Σταματάει νωρίτερα η Κατερίνα Καινούργιου: Ποιος ο λόγος

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε σήμερα (30/3) ότι αύριο Τρίτη (31/3) θα είναι η τελευταία της ημέρα στη Super Κατερίνα, ώστε να ξεκουραστεί μέχρι νασ έρθει η ώρα να γεννήσει.

Νωρίτερα από το αρχικό της πλάνο θα σταματήσει η Κατερίνα Καινούργιου από τη «Super Κατερίνα» αφού η παρουσιάστρια βρίσκεται στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της και ανυπομονεί να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου είχε δηλώσει πως η τελευταία μέρα της στην εκπομπή θα ήταν η ερχόμενη Παρασκευή 3 Απριλίου, όμως τελικά όπως είπε σήμερα (30/3) με αφορμή μια αλλεργία που την ταλαιπωρεί, θα σταματήσει αύριο Τρίτη (31/3).

«Δεν έχω αρρωστήσει, πρέπει να είναι αυτό που λέμε αλλεργική ρινίτιδα από την εγκυμοσύνη. Το παθαίνουν πολλοί τους τελευταίους μήνες. Ταυτόχρονα μπορεί να είναι και από τη γύρη. Αύριο θα είναι η τελευταία ημέρα που θα είμαι μαζί σας, θα τα πούμε και αύριο.

Από Τετάρτη θα κάτσω λίγο σπίτι να ξεκουραστώ. Επειδή είναι το πρώτο παιδάκι θέλω λίγο να προετοιμαστώ και να μάθω κάποια πράγματα. Από δώρα δεν θέλω τίποτα, τα έχω όλα. Το μόνο που θέλω είναι τη θετική σας ενέργεια», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα έκανε χιούμορ με το πώς μπορεί να αντιδρούσαν οι συνεργάτες της εάν έσπαγαν τα νερά ενώ εκείνη θα ήταν στο πλατό της εκπομπής.

Ωστόσο, η συνεργάτιδά της, Έλενα Πολυκάρπου την καθησύχασε ότι έχουν λάβει τα μέτρα τους και για αυτό το ενδεχόμενο.

