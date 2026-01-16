Στάθης Σχίζας: «Δεν βρίσκω σύντροφο, γιατί ψάχνω την μάνα μου»

Για την προσωπική του ζωή μίλησε ο προηγούμενος νικητής του Survivor Στάθης Σχίζας, αναφερόμενος στο αν σκοπεύει στο μέλλον να παντρευτεί, καθώς εμφανίστηκε στο «Breakfast@Star».

«Στα σχέδιά μου είναι κάποια στιγμή να κάνω οικογένεια και να κάνω κι άλλο ένα παιδάκι, αλλά δεν έχω βάλει κάποιο deadline, ότι δηλαδή μέχρι τότε πρέπει να το έχω κάνει. Το παιδί μου το έχω κάνει, δόξα τω Θεώ δεν με βιάζει κάτι, οπότε αν βρεθεί και η σύντροφος που με γεμίζει για να κάνω αυτό το βήμα, σαφώς και θα το κάνω», είπε αρχικά.

Ο νικητής του Survivor αποκάλυψε μάλιστα πως θα ήθελε η μελλοντική σύντροφος του να τον αγαπούσε όπως η μητέρα του αγαπάει τον πατέρα του:

«Για εμένα η μητέρα μου είναι πραγματικά ηρωίδα. Έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή να φροντίζει τον πατέρα μου -ειδικά τώρα που έχει μια τόσο μεγάλη δυσκολία και εξαρτάται από εκείνη και αυτή βγάζει νύχια σε όποιον πάει να πλησιάσει- οπότε πραγματικά θα είμαι ευλογημένος αν με αγαπήσει τόσο πολύ κι εμένα η σύντροφος που θα διαλέξω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Γι’ αυτό δεν βρίσκω σύντροφο, γιατί ψάχνω τη μάνα μου. Το λένε και οι ψυχολόγοι ότι τα παιδιά ψάχνουν σαν σύντροφο τους γονείς τους γιατί από αυτούς έχουν πάρει τη φροντίδα σε μικρή ηλικία».