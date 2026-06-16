Σταύρος Φλώρος: «Πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής μου, μπήκα για έκτακτο χειρουργείο»

Την πιο δύσκολη εβδομάδα μέχρι στιγμής πέρασε μέχρι στιγμής ο Σταύρος Φλώρος, αναφορικά με την αποκατάστασή του, μετά το σοβαρό ατύχημα του που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του κατά τη διάρκεια ψαρέματος στο Survivor.



Ο πρώην παίκτης του Survivor επέλεξε να μοιραστεί ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου εξηγεί γιατί είχε εξαφανιστεί αυτό το διάστημα από το διαδίκτυο, ενώ μοιράζεται νεότερα για την υγεία του.



Ο Σταύρος Φλώρος είπε αρχικά ότι είναι ευγνώμων για το ενδιαφέρον του κόσμου και μίλησε για το δεύτερο έκτακτο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε:

«Το ξέρω ότι έχω καιρό να ανεβάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι το θέμα θα έχει ξεχαστεί μέχρι τώρα, αλλά το θέμα όχι απλά δεν ξεχάστηκε, αλλά βλέπω συνέχεια να μου στέλνετε μηνύματα για το πώς εξελίσσεται η υγεία μου και πραγματικά σας ευχαριστώ και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο γιατί πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής μου. Αφόρητοι πόνοι, έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μία πολύ σοβαρή επιπλοκή. Δημιουργήθηκε μία εσωτερική αιμορραγία, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνω και ένα δεύτερο έκτακτο χειρουργείο», είπε.

Όπως δήλωσε, δυσκολεύτηκε πολύ ψυχολογικά, ωστόσο δεν έχασε την πίστη του και με τη βοήθεια της οικογένειά του κατάφερε να ανακάμψει:

«Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα δικά σας μηνύματα, βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και πολύ ανηφορικός ο δρόμος που ανεβαίνω. Οι γιατροί όμως είναι αισιόδοξοι, πάμε καλά. Προς το παρόν -και ελπίζω να συνεχίσουν- εξελίσσονται ομαλά τα πράγματα», εξομολογήθηκε.



Κλείνοντας το βίντεο, ο Σταύρος Φλώρος ανέφερε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου. Θα προσπαθήσω να σας κρατάω όσο πιο ενημερωμένους μπορώ και πραγματικά σας ευχαριστώ και πάλι».



Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Πέρασε ένας μήνας από τη στιγμή που όλα άλλαξαν… Στην πιο δύσκολη και οδυνηρή εβδομάδα της αποκατάστασης μου στηρίγματα μου: ο Θεός, η Παναγία, η οικογένειά μου και φυσικά εσείς. Εσείς, που δεν έχετε αφήσει την κατάσταση να ξεχαστεί και δείχνετε αμέριστο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ για όλα από καρδιάς».