Σταύρος Φλώρος: Στο Μαϊάμι ο πατέρας του - «Συγκινήθηκε πολύ όταν με είδε»

Στο Μαϊάμι δίπλα στον Σταύρο Φλώρο βρίσκεται ο πατέρας του από το βράδυ της Δευτέρας, όπως ενημέρωσε μέσω της εκπομπής «Το Πρωινό», περιγράφοντας τη συγκίνηση όταν αντάμωσε τον γιο του.



Ο 22χρονος πρώην παίκτης Survivor που υπέστη σοβαρό τραυματισμό σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο, βρίσκεται ακόμα στην Αμερική για την αποκατάστασή του.



Ο πατέρας του Σταύρου είπε χαρακτηριστικά: «Έφτασα τη Δευτέρα το βράδυ στο Μαϊάμι. Συγκινήθηκε πάρα πολύ ο Σταύρος όταν με είδε, όπως κι εγώ. Έχει ξεκινήσει την αποκατάστασή του από χθες. Συνεχίζει να παίρνει παυσίπονα, αλλά λιγότερα από ό,τι έπαιρνε, και συνεχίζουμε. Βγαίνει έξω με το καρότσι σχεδόν κάθε μέρα και κάνει βόλτες».

«Στις εννέα του μήνα, θα του βγάλουν και κάποια βοηθητικά σίδερα που έχει, τα οποία στηρίζουν το δεξί πόδι, ώστε να παραμένει ακίνητο. Μετά από δύο εβδομάδες, θα κάνει μαθήματα κινησιολογίας και αν όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Άρα σε περίπου τέσσερις εβδομάδες συνολικά, θα είναι και πάλι στο σπίτι του», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η οικογένεια βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του του Σταύρου και πως το κύριο μέλημά τους είναι να μπορέσει σύντομα να ειστρέψει στην Ελλάδα και να συνεχίσει την θεραπεία του:

«Θέλει να γυρίσει πίσω και ο Σταύρος. Αφού όμως πρώτα του πουν οι γιατροί εδώ ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τη θεραπεία του στην Ελλάδα. Το θετικό είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο. Είμαστε όλη η οικογένεια δίπλα του. Τον στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πάντα».