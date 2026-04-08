Στέφανος Παπαδόπουλος: Ο τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Μαζωνάκη πήρε μέρος στο Ρουκ Ζουκ

«Τουλάχιστον Όμορφοι», αυτό τον τίτλο επέλεξε ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος μαζί με την παρέα του για να διαγωνιστεί στο «Ρουκ Ζουκ», το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1.

Ο νεαρός καλλιτέχνης πριν από λίγους μήνες είχε γίνει συζητηθεί έντονα μετά τη μήνυση κατά στον Γιώργο Μαζωνάκη για ασέλγεια.

Στο παιχνίδι ο Stef όπως είναι καλλιτεχνικά γνωστός άδραξε την ευκαιρία για να τραγουδήσει το «Η μόνη επιλογή» από Μέλιsses, ενώ όπως αποκαλύφθηκε οι φίλοι του τον φωνάζουν «τεμπελχανά», γιατί όταν δε δουλεύει, κάθεται!

Κατά τη διάρκεια των διαλόγων του με τη Ζέτα Μακρυπούλια αποκαλύφθηκε ότι η συμμετοχή στο τηλεπαιχνίδι ήταν δική του ιδέα και για αυτό μπήκε και αρχηγός της ομάδας.

Στέφανος Παπαδόπουλος | ΑΝΤ1



