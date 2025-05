Steve OneManShow: «Ο μπαμπάς του Καραλή προσπάθησε να με βάλει στον αθλητισμό, δεν το κατάφερε»

Στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» έρχεται ο Steve OneManShow σε μία αποκλειστική συνέντευξη.

Ο ξεχωριστός καλλιτέχνης, που είναι τραγουδιστής, χορευτής αλλά και DJ, μιλάει για την αφρικανική καταγωγή του, τα δύσκολα παιδικά χρόνια, αλλά και για τον πρώτο του ξάδερφο, τον Εμμανουήλ Καραλή.

Τι θυμάται από τα παιδικά του χρόνια; Πώς έμπλεξε στην εφηβεία σε σκοτεινά μονοπάτια με κακές παρέες και πώς κατάφερε να επανέλθει στον ίσιο δρόμο; Πώς ένιωσε όταν στα 20 του χρόνια έγινε πατέρας; Πώς αντιμετωπίζει τον 15χρονο γιο του και τι τον φοβίζει περισσότερο για το μέλλον του;

Πώς από τον αθλητισμό μεταπήδησε στη μουσική; Τι θυμάται από τη συμμετοχή του στο «So you think you can dance»; Τέλος, με τη συνοδεία της ομάδας του δίνει μία γεύση από το ξεσηκωτικό του performance.