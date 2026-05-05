«Στο Χιλιοστό»: Το αστρονομικό πραγματικό νούμερο τηλεθεατών που παρακολούθησαν το πρώτο επεισόδιο

Η επιστροφή στο ταραγμένο πρώτο εξάμηνο του 2015, μονοπώλησε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού το βράδυ της Δευτέρας. Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, βασισμένη στο αποκαλυπτικό βιβλίο «Η Τελευταία Μπλόφα» των Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτώριας Δενδρινού, έκανε πρεμιέρα και τα αποτελέσματα στις μετρήσεις προκαλούν αίσθηση.

Το πρώτο επεισόδιο κατάφερε να συγκεντρώσει μπροστά στις οθόνες 1.286.995 τηλεθεατές, αποδεικνύοντας πως το ενδιαφέρον για το παρασκήνιο της κρίσης παραμένει άσβεστο.

Αν και ο ανταγωνισμός στη βραδινή ζώνη είναι παραδοσιακά σκληρός με σειρές μυθοπλασίας και ριάλιτι, το «Στο Χιλιοστό» κατάφερε να κάνει τη δική του υπέρβαση.

Τι περιμένουμε στο 2ο επεισόδιο;

Η συνέχεια αναμένεται ακόμα πιο καθηλωτική. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 21:00, το «Στο Χιλιοστό» μπαίνει στα βαθιά της διαπραγμάτευσης. Με τη φόρα που πήρε από τα χθεσινά νούμερα, το στοίχημα για το κανάλι του Φαλήρου είναι να διατηρήσει αυτό το τεράστιο όγκο τηλεθεατών που αναζητά απαντήσεις για το «γιατί» της κρίσης.