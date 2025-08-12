Στο ολλανδικό Survivor η Stefania που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision 2021

Στη νέα σεζόν του ολλανδικού Survivor, Expedite Robinson 2025, θα συμμετάσχει η Ελληνοολλανδή τραγουδίστρια, Στεφανία Λυμπερακάκη (Stefania το καλλιτεχνικό της όνομα), όπως ανακοίνωσε η ίδια με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Υπενθυμίζεται πως η Stefania είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μεγάλο τελικό του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού, Eurovision 2021, όπου με το τραγούδι «Last Dance» (Ο τελευταίος χορός) είχε κατακτήσει τη 10η θέση.

«EXPEDITIE ROBINSON 2025. Τώρα είναι η σειρά μου!! Ειλικρινά, ΠΟΤΕ δεν πίστευα ότι θα τολμούσα να το κάνω, αλλά είμαι περήφανη για αυτή την υπέροχη εμπειρία, κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ! Από την Κυριακή 31 Αυγούστου, το Expeditie Robinson επιστρέφει στο RTL4!!! Και μπορώ να σας πω ότι αυτή η σεζόν είναι φοβερή!!» έγραψε η Stefania στο Instagram.