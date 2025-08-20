Στο OPEN η Κατερίνα Παπακωστοπούλου - Η συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο

Μετά από έναν προφανώς δύσκολο επαγγελματικό χειμώνα λόγω της προβληματικής τηλεοπτικής συνύπαρξης με την Κατερίνα Καινούργιου που αποτυπώθηκε πολλές φορές στον τηλεοπτικό «αέρα» με εντάσεις, διαφωνίες και ενίοτε υψηλούς τόνους – πάντως σε κάθε περίπτωση χωρίς καμία από τις δύο συνεργάτιδες να υπερβούν τα όρια – η Κατερίνα Παπακωστοπούλου ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Μετά από αρκετές συζητήσεις κατέληξε στο νέο επαγγελματικό της βήμα. Αρχικά ήρθε πρόταση από το ΕΡΤ ΝΕWS για συνεργασία σε καθημερινή ενημερωτική εκπομπή με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Στη συνέχεια σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ήρθε διπλή πρόταση συνεργασίας από το Open. Η έμπειρη δημοσιογράφος με μεγάλη θητεία στο Ιατρικό ρεπορτάζ αλλά και στην παρουσίαση δελτίων ειδήσεων εντάσσεται στην ομάδα της νέας εκπομπής κοινωνικού περιεχομένου του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Η πρεμιέρα αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβρη ενώ αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται η τελική σύνθεση της ομάδας μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η εκπομπή θα προβάλλεται μια φορά την εβδομάδα στη βραδινή ζώνη του Ανοιχτού Καναλιού.

