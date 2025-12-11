Στο Παρά Πέντε: Στον αέρα το πρώτο teaser βίντεο για το πολυαναμενόμενο reunion της σειράς του Mega

Η αντίστροφη μέτρηση για την προβολή του επετειακού επεισοδίου για τα 20 χρόνια του Παρά Πέντε έχει αρχίσει και το βράδυ της Τετάρτης (10/12) κυκλοφόρησε το πρώτο teaser βίντεο.

Σε αυτό βλέπουμε τους πέντε πρωταγωνιστές Σμαράγδα Καρύδη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αγγελική Λάμπρη, Γιώργο Καπουτζίδη και Αργύρη Αγγέλου να μπαίνουν στο πλατό, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, προκειμένου να συναντηθούν με το κοινό.

Διαβάστε επίσης - Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά: Τι θα δούμε στο reunion - Οι νέες περιπέτειες των ηρώων

Οι πέντε της παρέας του «Στο Παρά Πέντε» θα είναι εκεί μαζί με όλους τους ηθοποιούς της σειράς που έριξε άπλετο φως στην όμορφη πλευρά της ζωής, πείθοντάς μας πως - έστω και για τις ανάγκες του σεναρίου - το καλό μπορεί να νικήσει.

Σε ένα χορταστικό, πολύωρο show, οι τηλεθεατές θα ξαναθυμηθούν τις πιο εμβληματικές ατάκες, όπως τις επέλεξαν οι ίδιοι μέσα από το ειδικό microsite του MEGA, αλλά και τα σπαρταριστά βίντεο που γύρισαν ειδικά γι’ αυτή τη βραδιά.

Το νοσταλγικό αφιέρωμα θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές που συνέβαλαν στη μαγεία του «Στο Παρά Πέντε», καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικό από τα γυρίσματα της κωμωδίας του MEGA πριν από 20 χρόνια.

Και μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε μαζί με το τηλεοπτικό κοινό το 50ο επεισόδιο της σειράς. Οι ολοκαίνουριες σκηνές θα μας αποκαλύψουν τις νέες περιπέτειες των πέντε ηρώων, της Ντάλιας, της Ζουμπουλίας, της Αγγέλας, του Φώτη και του Σπύρου μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια.