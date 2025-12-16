Στο Παρά Πέντε: Στον «αέρα» του Mega το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου

Λίγες μέρες προτού απολαύσουμε το πολυαναμενόμενο επετειακό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς όλων, το επίσημο trailer του «Παρα Πέντε» βγήκε στον «αέρα» του Mega, δίνοντας μας μια πρώτη γεύση συγκίνησης.
Η αγαπημένη πεντάδα, ο Φώτης, ο Σπύρος, η Ντάλια, η Ζουμπουλία και η Αγγέλα επιστρέφουν δυναμικά στη μικρή οθόνη, αναβιώνοντας επικές ατάκες και εμβληματικές σκηνές.
Όπως είδαμε από το trailer, το επεισόδιο θα συνδιάζει νέες περιπέτειες των ηρώων αλλά και ιστορίες από τα γυρίσματα της σειράς από τους πρωταγωνιστές που συναντήθηκαν σε στούντιο.
Από τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι εμφανής τόσο η συγκίνηση των ηθοποιών που συναντήθηκαν ξανά όλοι μαζί μετά από 20 χρόνια, όσο και αυτή που πρόκειται να ζήσουμε εμείς στις 23 Δεκεμβρίου.
Ανάμεσα σε όσους επιστρέφουν βρίσκονται η «Θεοπούλα», η «Αμαλία», ο «Αλέξης», ο «Θωμάς», η «Μαριλένα» αλλά και απροσδόκητοι καλέσμενοι που πέρασαν από τη σειρά, όπως ο «αστυνόμος Τζουμάνης».
