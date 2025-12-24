Στο Παρά Πέντε: «Ζουμπουλία, ο εγγονός σου είμαι» - Ο αγνώριστος σήμερα Diego Ξενόπουλος

Μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς στο επετειακό reunion του «Παρά Πέντε», ήταν αδιαμφισβήτητα η στιγμή που εμφανίστηκε ο νεαρός που έκανε τότε το μωρό - εγγονό της «Ζουμπουλίας».

Το επετειακό επεισόδιο της σειράς για τα 20 χρόνια προβολής του μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου. Οι πρωταγωνιστές του σίριαλ συναντήθηκαν ξανά, ενώ ένα από τα πρόσωπα που μίλησαν για τη συμμετοχή τους σε αυτό ήταν ο Μάνος Diego Ξενόπουλος, ο οποίος είχε υποδυθεί τον εγγονό της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Διαβάστε ακόμα: Στο Παρά Πέντε: Συγκίνηση, νοσταλγία και μία πολύ σοφή απόφαση του Γιώργου Καπουτζίδη

«Είχατε ένα πολύ όμορφο μωράκι. Ήταν το μωρό που ήρθε σε εσάς για να το αφήσει η μαμά Ζουμπουλία», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης και στη συνέχεια, ο Μάνος Diego Ξενόπουλος εμφανίστηκε με μήνυμα στην κάμερα.

Το μωρό του Παρά Πέντε έγινε...ντερέκι

«Καλησπέρα σε όλους, ήμουν κι εγώ στο Παρά Πέντε. Ζουμπουλία, Μαριλένα, ο εγγονός σας είμαι. Δεν θυμάμαι πολλά από τα γυρίσματα, αλλά μου έχουν πει ότι η καλύτερη ανάμνησή μου είναι να τρώω μπισκότα ανάμεσα στα γυρίσματα».

Διαβάστε ακόμα: Καπουτζίδης για τον «κακό» του Παρά Πέντε: «Είναι δικαιολογημένο το παράπονό του»

Έπειτα, περιέγραψε πώς βρέθηκε να παίζει τότε στο «Παρά Πέντε»: «Πήρα τον ρόλο γιατί ο μπαμπάς μου δούλευε στο Mega και ψάχνανε το πιο ωραίο μωρό για τη σειρά, και διάλεξαν εμένα. Μητέρα, Άννα, πήρα από εσένα και πήγα στο Πανεπιστήμιο. Περνάω πολύ καλά».

Αμέσως μετά, η Πετρούλα Χρήστου, η οποία υποδύθηκε την «Άννα», κόρη της «Ζουμπουλίας», η οποία είχε αποκτήσει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, γιο της «Μαριλένας» στη σειρά σχολίασε: «Εδώ ταιριάζει η φράση: “Βρε πώς μεγαλώνουν τα άτιμα”».