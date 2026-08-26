Στον ΑΝΤ1 η Φαίη Σκορδά: Η ανακοίνωση του σταθμού

Επίσημα ανακοινώθηκε πριν λίγα λεπτά από τον ΑΝΤ1 η επιστροφή της Φαίης Σκορδά στο κανάλι του Αμαρουσίου.

«Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους. Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.

Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές».

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Προσεχώς θα ανακοινωθεί και το νέο πρότζεκτ της παρουσιάστριας που πιθανότατα θα είναι ζωντανή ψυχαγωγική εκπομπή στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.