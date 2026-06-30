Στούντιο 4: Αποχαιρέτησαν την ΕΡΤ Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος - «Νιώθουμε ευγνωμοσύνη»

Αυλαία για το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ έπειτα από 5 χρόνια. Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος έκαναν λόγο για «ευγνωμοσύνη» και μια περίοδο γεμάτη δημιουργία.

«Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και όπως κάθε αποχαιρετισμός είναι και λίγο δυσάρεστος, είναι και στενάχωρος, είναι και ευχάριστος με την έννοια ότι τελειώνει μια εποχή», είπε αρχικά ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου να συμπληρώνει: «Ε, όταν τελειώνει μια εποχή, αρχίζει μια άλλη».

«Ήτανε μια πολύ ωραία σεζόν, υπέροχη, δημιουργική, χαρούμενη, συναινετική. Φέτος νομίζω ήταν μια χρονιά που ήμασταν λίγο περισσότερο κοντά ο ένας στον άλλον», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

«Νιώθω ευγνωμοσύνη, όπως πάντα. Νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοίκηση της ΕΡΤ, ευχαριστούμε όλη την ΕΡΤ, το Ραδιομέγαρο εδώ στην Κατεχάκη, τα παιδιά που είναι εδώ κάτω και γίνανε και φίλοι μας. Έχουμε κάνει φίλους εδώ», είπε χαρακτηριστικά η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

«Είναι μια σωστή λέξη, Νάνσυ, η λέξη “ευγνωμοσύνη”. Και είναι μια λέξη που εγώ θα ήθελα να είναι η τελευταία λέξη που μένει», συμπλήρωσε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Ενώ στην αποφώνηση ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος έδωσε ξανά το ραντεβού τους με τους τηλεθεατές οδεύοντας προς ΣΚΑΪ και αναφέροντας: «Εμείς θα τα ξαναπούμε, γεια σας».