Στούντιο 4: Βγήκαν στον αέρα με μια ώρα καθυστέρηση - «Θέλαμε να είμαστε ασφαλείς»

Μια ώρα μετά το προγραμματισμένο ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1, μετά από ένα τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο στούντιο, το οποίο δεν επέτρεψε στους Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο να εμφανιστούν στον τηλεοπτικό αέρα στην προγραμματισμένη ώρα.

Η εκπομπή ξεκίνησε στις 16:10, περίπου 73 λεπτά μετά την ώρα που αναγραφόταν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, με τους δύο παρουσιαστές να καλωσορίζουν τους τηλεθεατές εξηγώντας γαιτί καθυστέρησε η έναρξη της εκπομπής.

«Καλησπέρα από το Στούντιο 4, έστω και καθυστερημένα. Με 73′ καθυστέρηση βγαίνουμε λόγω ενός τεχνικού προβλήματος», είπε ο Χρήστος Φερεντίνος κατά την έναρξη.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καραβάτου έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το ζήτημα, αποκαλύπτοντας πως αφορούσε τον εξαερισμό του στούντιο και πως προτεραιότητα ήταν να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων όσοι βρίσκονταν στον χώρο.

«Το οποίο είχε να κάνει με τον εξαερισμό εδώ στο στούντιο, θέλαμε να είμαστε ασφαλείς, γι’ αυτό έχουμε καθυστερήσει και την έναρξη της εκπομπής μας. Ευτυχώς, είμαστε όλοι εδώ και είμαστε όλοι καλά… Σε μια μέρα πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένη», ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Σήμερα όλη η Ελλάδα αποχαιρετά το αγαπημένο “Παιδί της Νύχτας”, το φαινόμενο. Νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επάξια παίρνει αυτόν τον τίτλο», συμπλήρωσε ο Χρήστος Φερεντίνος.