Stranger Things: «Εσένα ποιο τραγούδι θα σε έσωζε από τον Vecna» ρωτά το TikTok

Δεν ξέρω για σας, πάντως εμείς ακόμα συζητάμε για τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της 5ης σεζόν του Stranger Things, της σειράς επιστημονικής φαντασίας που επέστρεψε ύστερα από 3 ολόκληρα χρόνια αναμονής.

Φυσικά, κάτι που όλοι οι φανς της σειράς περιμέναμε με ανυπομονησία να δούμε, ήταν τι απέγινε η Mαξ, η οποία όπως είχαμε δει στον προηγούμενο κύκλo έγινε στόχος τoυ Βέκνα λόγω των ενοχών της για τον θάνατο του αδελφού της, Μπίλι.

Όλοι πιστεύαμε πως θα έπεφτε νεκρή, όταν ο Βέκνα την κυρίευσε, όμως η Ιλέβεν κατάφερε να την επαναφέρει αφήνοντάς την σε κώμα στο νοσοκομείο, δημιουργώντας ένα σημαντικό cliffhanger για την 5η σεζόν.

Όπως αποκαλύφθηκε στα δύο τελευταία από τα τέσσερα επεισόδια, που έκαναν πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Netlix στις 26 Νοεμβρίου, η Mαξ δεν είναι νεκρή αλλά η συνείδησή της βρίσκεται παγιδευμένη στο μυαλό του Βέκνα.

Συγκεκριμένα στο τρίτο επεισόδιο, αφού η Χόλι, η μικρή αδερφή του Μάικ και της Νάνσυ, καταλήγει στο κόσμο του Upside Down, παγιδευμένη στο σπίτι όπου πέρασε την παιδική του ηλικία ο Βέκνα, βρίσκει την Max, η οποία της εξηγεί ότι και οι δύο είναι αποκλεισμένες στις αναμνήσεις του, ενώ της αποκαλύπτει ότι εκείνη βρίσκεται εκεί αφότου έφτασε κοντά στο θάνατο.

To trend του TikTok: «Ποιο τραγούδι θα σε έσωζε από τον Βέκνα»

Ωστόσο η πιο σημαντική πληροφορία που πήραμε από τα καινούργια επεισόδια ήταν ότι η Μαξ, στην προσπάθειά της να δραπετεύσει από τις αναμνήσεις του Βέκνα, η πύλη προς τον κανονικό κόσμο εμφανίστηκε μπροστά της μόνο τη στιγμή που ο Λούκας, που την είχε επισκεφτεί στο νοσοκομείο, της έβαλε να «ακούσει» το αγαπημένο της τραγούδι.

Όσο έπαιζε από το παλιό κασετοφωνάκι το Running Up That Hill της Kate Bush, το iconic τραγούδι των '80s που μπήκε ξανά στα charts το 2022, αφού ακούστηκε στην προηγούμενη σεζόν της σειράς, η πύλη εμφανίστηκε μπροστά στα μάτια της Μαξ. Το τραγούδι ξαφνικά σταματά και η Μαξ τελικά δεν καταφέρνει να δραπετεύσει.

Φυσικά, η σκηνή αυτή δεν έμεινε ασχολίαστη από τoυς χρήστες του TikTok, που έσπευσαν να κοινοποιήσουν βίντεο, στα οποία αποκάλυπταν ποιο τραγούδι θα τους έσωζε από τον Βέκνα.

Μάλιστα, κάποιοι το πήγαν ένα βήμα παρακάτω, όταν εκτός από αγαπημένα τους τραγούδια συμπεριέλαβαν στα βίντεο τους meme songs και στιγμές της ποπ κουλτούρας που «πιάνεις» μόνο αν έχεις screen time πάνω από 10 ώρες.

Άλλοι πάλι, σχολίασαν χιουμοριστικά την αναποφασιστικότητα τους για το ποιο είναι το αγαπημένο τους τραγούδι αλλά και το... μπερδεμένο Spotify Wrapped τους.

Τι πραγματικά συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν ακούμε ο αγαπημένο μας τραγούδι

Μπορεί το Stranger Things να αποτελεί προϊόν επιστημονικής φαντασίας και να μην μπορούμε όντως να «αναστηθούμε» ακούγοντας το αγαπημένο μας τραγούδι, ωστόσο οι αγαπημένες μας μελωδίες έχει αποδειχτεί ότι είναι ικανές να μας μεταφέρουν άμεσα σε εκείνη τη στιγμή που τις ακούσαμε για πρώτη φορά.

Μια νέα έρευνα πανεπιστημίων στην Αριζόνα και την Καλιφόρνια ανακάλυψε μάλιστα πως όλοι έχουμε ένα «τραγούδι-κλειδί» που μας συνδέει με μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μας.

Ότι η μουσική συνοδεύει κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής μας δεν είναι άγνωστο, ούτε τυχαίο: γιορτές, έξοδοι, γάμοι, όλα τα γεγονότα που θυμόμαστε έντονα συμπεριλαμβάνουν μουσική, η οποία ευθύνεται και για τη νοσταλγία που μπορεί να νιώθουμε, όταν τα ανακαλούμε.

Από την άλλη, όλοι έχουμε έναν φίλο που ισχυρίζεται ότι «η μουσική του έσωσε τη ζωή» και παρότι λιγάκι υπερβολικό, όντως η μουσική έχει ευεργετικές ιδιότητες στην ψυχική μας υγεία.

Όπως αναφέρει το medium.com, η μουσική είναι η πιο ισχυρή «γεννήτρια» της χημικής ουσίας που μας κάνει να νιώθουμε καλά, της ντοπαμίνης, ενώ επίσης γνωρίζουμε ότι η μουσική διεγείρει όλα τα μέρη του εγκεφάλου.

Ενδιαφέρον προκαλεί αυτό που συζητούν οι Don Campbell και Alex Doman στο βιβλίο τους «Healing At The Speed ​​Of Sound» για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μουσική για να βελτιώσουμε τη συνολική μας ευεξία, εκπαιδεύοντας τους νευρώνες και τον εγκέφαλό μας.

Το βιβλίο μιλάει για μικρές αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα για να βελτιώσουμε δραστικά τη διάθεσή μας, προωθώντας την χρήση λιστών αναπαραγωγής και τον προγραμματισμό τραγουδιών για συγκεκριμένες δραστηριότητες που κάνουμε ή μέρη που επισκεπτόμαστε καθημερινά.

Ορισμένα τραγούδια ή είδη έχουν την ικανότητα να βελτιώσουν τη διάθεση και την αυτοπεποίθηση μας το πρωί, όταν δεν θέλουμε καθόλου να πάμε γραφείο, άλλα να μας βοηθήσουν να χαλαρώσουμε από την πίεση της ημέρας και άλλα να μας ξεαγχώσουν όταν νιώθουμε ότι «πνιγόμαστε».