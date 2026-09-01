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Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλος: Πρεμιέρα με το δεξί στον ΣΚΑΪ - Τι τηλεθέαση έκανε το «Studio στις 3»

Η εκπομπή «Studio στις 3» έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα στον ΣΚΑΪ με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου να εύχονται «Καλή σεζόν». Πώς απάντησαν οι τηλεθεατές;

Λία Παππά
Λία Παππά
Θανάσης Αναγνωστόπουλος και Νάνσυ Ζαμπέτογλου
Θανάσης Αναγνωστόπουλος και Νάνσυ Ζαμπέτογλου | ΣΚΑΪ
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Το τηλεοπτικό μαγκαζίνο που αγάπησαν οι τηλεθεατές με παρουσιαστές τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου από χθες Δευτέρα 31/8 εκπέμπει τα μεσημέρια από τον ΣΚΑΪ υπό τον τίτλο «Studio στις 3».

«Καλώς σας βρήκαμε όπως μας ξέρετε, απλά στο πάνω μέρος της οθόνης γράφει ΣΚΑΪ πια. Δεν αλλάζει τίποτα. Ίδια ομάδα, ίδιοι άνθρωποι, ίδιες εμμονές. Καλή σεζόν», ανέφεραν οι παρουσιαστές στην έναρξη και στη συνέχεια το προσωπικό τους «γούρι» ο Μελέτης Ηλίας τους έστειλε τις ευχές τους για τη νέα σεζόν. 

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Τι τηλεθέαση έκανε το «Studio στις 3»

Με το δεξί μπήκε στη νέα χρονιά από το νέο... στούντιο η εκπομπή καταγράφοντας ποσοστό τηλεθέασης 11,6% στο γενικό σύνολο στη χρονική ζώνη μετάδοσής του, ενώ άγγιξε και το 15%. Στο δυναμικό κοινό το «Studio στις 3» σημείωσε ποσοστό 10,1%, ενώ την έναρξη είδε το 14% των τηλεθεατών.

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