Survivor 2026: Επέστρεψε δυναμικά το ριάλιτι επιβίωσης - Τι τηλεθέαση σημείωσε στην πρεμιέρα του

Το Survivor επέστρεψε ανανεωμένο στον ΣΚΑΪ χθες Κυριακή (11/1) με Αθηναίους vs. Επαρχιώτες και αρκετά ανεβασμένα νούμερα τηλεθέασης σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους του ριάλιτι επιβίωσης.

Ήδη από το πρώτο επεισόδιο οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για την πρώτη ασυλία, ενώ στο Συμβούλιο του Νησιού της χρονιάς δεν έλειψε και το beef ανάμεσα στον Σταύρο Φλώρο και τον Gio όταν ο δεύτερος έμαθε πως οι αντίπαλοι τον είχαν για εύκολο πόντο.

Όσα γίνονταν στην οθόνη κέντρισαν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και έτσι το Survivor συγκέντρωσε στο δυναμικό κοινό μέσο όρο τηλεθέασης 19,6%, ενώ στο γενικό σύνολο το ριάλιτι του ΣΚΑΪ κινήθηκε ακόμα ψηλότερα, σημειώνοντας 23,7%.

Η σειρά της ΕΡΤ1, «Η Μεγάλη Χίμαιρα», η οποία βρέθηκε απέναντι από το ριάλιτι επιβίωσης, κινήθηκε σε μονοψήφια νούμερα, συγκεντρώνοντας στο δυναμικό κοινό 3,2% και στο γενικό σύνολο 6%.