Survivor: Διπλή αποχώρηση και η «βόμβα» Λιανού που ανατρέπει τα δεδομένα και μπορεί να «κάψει» παίκτη

Η πρώτη εβδομάδα στο φετινό Survivor ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη (14/1) με διπλή αποχώρηση και μια ανατροπή στο τέλος από τον Γιώργο Λιανό που είναι σίγουρο ότι θα ανακατέψει πολύ τα πράγματα στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ όταν θα τη μάθουν όλοι οι παίκτες γιατί προς το παρόν ούτε οι Αθηναίοι δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι, άσχετα αν τους αφορά άμεσα.

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση παίκτες αυτή την εβδομάδα ήταν η Σταυρούλα Ποτήρη, η Κέλλυ Μποφίλιου και ο Gio Kay.

Ο τελευταίος χρειάστηκε να περάσει ένα βράδυ στην κλινική, όπως και η Ελισάβετ Σεκερτζή, η οποία, όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός «αντιμετώπισε ιατρικό θέμα και οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι. Η Ελισάβετ δεν μπορεί να συνεχίσει στο Survivor. Φυσικά όταν πρόκειται για θέματα υγείας, αυτά είναι πιο ψηλά από οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα είτε είναι εμπειρία είτε είναι ένα τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης όπως το Survivor. Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και την ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή της».

Η απρόβλεπτη αυτή εξέλιξη έκανε τη Μαντίσα να ξεσπά σε κλάματα με την παίκτρια των Αθηναίων να ζητάει λίγο χρόνο για να μιλήσει και να λέει τελικά: «Ήταν η πρώτη κοπέλα που γνώρισα από την ομάδα των Αθηναίων και όντως είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Ήμασταν κάθε μέρα μαζί, κοιμόμασταν μαζί».

Όσον αφορά το κομμάτι της αποχώρησης της εβδομάδας, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι ο παίκτης που σώθηκε από το κοινό ήταν ο Gio Kay με τον Γιώργο Λιανό να ανακοινώνει τα ονόματα των δύο παικτών που θα περνούσαν από μονομαχία για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στο Survivor.

«Αυτό σημαίνει ότι ο Gio σώθηκε από το κοινό», είπε χαρακτηρισιτκά ο παρτουσιαστής με τον Gio να δείχνει να μην το πιστεύει και να αναρωτιέται «Εμένα ψήφισαν; Αυτό είναι τρελό», προτού εκφράσει την επιθυμία του να ευχαριστήσει συγγενείς, φίλους και το κοινό παγκόσμια, αφού όπως έχει κοινό παντού, σε όλο τον κόσμο.

Λιανός: Η Σταυρούλα δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη

Στη συνέχεια Σταυρούλα Ποτήρη και Κέλλυ Μποφίλιου μονομάχησαν σε μια... στατική μονομαχία που μάλλον ξενέρωσε τους παίκτες στα social media αφού θύμισε μονομαχίες που βλέπαμε στο Survivor του φθινοπώρου του 2024 και όχι τις αντίστοιχες που πραγματοποιούνταν στο Survivor την άνοιξη του 2024.

Όπως και να έχει, η Σταυρούλα Ποτήρη δεν μπόρεσε να ανάψει τη φωτιά και να καεί ο σπάγγος, έχασε και ήταν η παίκτρια από την ομάδα των Αθηναίων που είδε την πόρτα της εξόδου από το ριάλιτι επιβίωσης.

Προτού όμως σβήσει η δάδα της, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε μπροστά στους συμπαίκτες της ότι «Η Σταυρούλα δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη», προκαλώντας τους πανικό και κάνοντάς το χειρότερο - για εκείνους - τους έδιωξε από τον χώρο.

Απευθυνόμενος στη Σταυρούλα της εξήγησε πως «έχεις τη δυνατότητα να επηρεάσεις τις εξελίξεις στο παιχνίδι. Έχεις στα χέρια σου μια μεγάλη δύναμη.

Μπορείς να επιβραβεύσεις ή να τιμωρήσεις κάποιον παίκτη της ομάδας σου. Στην επόμενη πιθανή χαμένη ασυλία που η ομάδα σου θα χρειαστεί να ψηφίσει, εσύ μπορείς να επιβραβεύσεις έναν παίκτη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να έχει διπλή ψήφο ή αντίστοιχα να τον τιμωρήσεις, στερώντας του τη δυνατότητα να ψηφίσει, μπλοκάροντάς τον ουσιαστικά. Αυτή η δύναμη ισχύει μόνο για μία εβδομάδα».

Όπως της είπε στη συνέχεια, εάν ήθελε να επιβραβεύσει παίκτη, έπρεπε να γράψει στον πάπυρο το όνομά του και δίπλα "+1" , αλλιώς το όνομά του και δίπλα "μπλοκάρισμα ψήφου".

«Ο παίκτης πότε θα το μάθει αυτό;», ρώτησε από πλευράς της η Σταυρούλα με τον παρουσιαστή να της απαντά: «Τη στιγμή της ψηφοφορίας αν φυσικά χάσει η ομάδα του». Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο νέος κανόνας θα βάλει «φωτιά» στις ομάδες τις επόμενες εβδομάδες όταν θα μάθουν τι «παίζει» φέτος στο Survivor.