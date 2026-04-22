Survivor: Η ενόχληση της Μαντίσας με τον Σηφάκη - «Χαίρω πολύ ρε φίλε, ξέρω πώς θα το κάνω»

Η τράπουλα ανακατεύτηκε αυτή την εβδομάδα στο Survivor με την ανταλλαγή Μιχάλη Σηφάκη και Δημήτρη Θεοδωρόπουλου μεταξύ Επαρχιωτών και Αθηναίων και δεν άργησαν να αρχίσουν τα... ανακατέματα μεταξύ παλιών και νέων συμπαικτών με τις μπηχτές και τα «βέλη» να φεύγουν χωρίς να προλαβαίνεις να κρατάς σκορ.

Ενδεικτικά ο Σταύρος έκανε λόγο για σύννεφο που έφυγε πάνω από την ομάδα, η Αναστασία δήλωσε πως τώρα μπορούν να φανούν οι χαρακτήρες των Μπλε γιατί ο παλιός τους αρχηγός τους καπέλωνε ουσιαστικά, για καπέλωμα έκανε λόγο και ο Μάνος, ενώ κάτι παρόμοιο είπε και η Ιωάννα αποδίδοντάς το στην έλευση του Δημήτρη.

Βέβαια, ο Σηφάκης δεν έδειξε να ιδρώνει το αυτί του, με τον ίδιο να δηλώνει στο Συμβούλιο πως «μάλλον πιο πολύ χάρηκαν που έφυγα παρά που ήρθε ο Δημήτρης», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν κρατάει καμία κακία σε κανέναν και πως για τον ίδιο δεν κάνει διαφορά στο Survivor αν φοράει κόκκινη ή μπλε μπαντάνα.

Μαντίσα για Σηφάκη: «Ρε φίλε, χαίρω πολύ, ξέρω πώς θα το κάνω»

Την ίδια στιγμή η Μαντίσα Τσότα, σε προσωπική της συνέντευξη, έστρεψε τα «βέλη» της στον νέο της συμπαίκτη, Μιχάλη Σηφάκη, λέγοντας πως πρακτικά δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής καμία χρήσιμη συμβουλή για το πώς να επικρατήσουν στον στίβο μάχης απέναντι στους Επαρχιώτες αφού τους ξέρει καλά, άλλωστε.

«Ο Σηφάκης ήρθε στην ομάδα, αλλά πώς εμείς σαν Κόκκινοι ή εγώ τουλάχιστον θα μιλήσω έχω την αντίληψη να καταλάβω ποιος από εκεί είναι καλός ή όχι και πώς θα μπορούσαμε να πούμε πώς θα μπορούσε να νικήσει κάποιος τον Δημήτρη ή τι κάνει ο Δημήτρης στους άλλους για να μην το κάνουν στους δικούς μας και χάσουμε;

Δεν έχει γυρίσει να πει ότι "ξέρεις τι; Η Αναστασία αυτό, η Δεσύλλα αυτό, ο Σταύρος αυτό, να πει στον καθένα κάτι για να μπουν με άλλη ψυχολογία και να μπούμε όλοι με άλλη ψυχολογία.

Ήρθε και μας έλεγε "αριστερό πόδι, δεξί χέρι". Ρε φίλε, χαίρω πολύ, ξέρω πώς θα το κάνω», είπε χαρακτηριστικά η Μαντίσα.

Στο δε Συμβούλιο η παίκτρια δεν έκρυψε την ενόχλησή της όταν ο Μιχάλης έδειξε ως πιθανούς αρχηγούς των Κόκκινων τον Benzy, τον Άλεξ και τη Μιλένα, λέγοντας πως «αυτό που έκανε πάντως με τις κινήσεις ο Μιχάλης εμένα και τον Νίκο μας προσβάλλει. Δύο αρχηγοί εδώ και άλλοι δύο εδώ, εμείς τι κάνουμε;».

«Είπα ότι ο Δημήτρης είχε άλλους δύο που μιλούσαν, απλά τα έλεγε ο Δημήτρης τα λόγια και είπα ότι μπορεί και εδώ... ας πούμε σήμερα στο μπάσκετ η Μιλένα ήταν καλύτερη στο coachαρισμα. Ξέρεις εσύ και εγώ μπάσκετ;», απάντησε ο Σηφάκης με τη Μαντίσα να του λέει πως «εμένα με ενόχλησε και το ξεκαθαρίζω».