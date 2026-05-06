Survivor: Η Μαντίσα με τους Μπλε - «Είναι όλοι άσχετοι, ένας άχρηστος που από σπόντα έχει μείνει στο παιχνίδι»

Στα άκρα δείχνει να έχει φτάσει πλέον στο Survivor η σχέση της Μαντίσας με τους υπόλοιπους Αθηναίους και το χάσμα μοιάζει αγεφύρωτο αν και ποτέ δεν ξέρεις εάν κρίνουμε από όσα έχουμε δει στο παρελθόν στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Στο χθεσινό (5/5) επεισόδιο του Survivor είδαμε τη Μαντίσα να στρέφει τα «βέλη» της τόσο σε Άλεξ Κούρτοβικ όσο και σε Benzy κατά τη διάρκεια συνομιλίας της με τον Νίκο Κάππο, ο οποίος είναι ο δεύτερος υποψήφιος για αυτή την εβδομάδα.

«Νίκο, εσύ έχεις παραμείνει με την αξία σου», είπε η Μαντίσα στον Νίκο, συγκρίνοντάς τον με τον Άλεξ για τον οποίο είπε: «Ένας άχρηστος που είναι ο Άλεξ, έχει παραμείνει από σπόντα στο παιχνίδι, ενώ εσύ έχεις πάει σε μονομαχία, όπως και να 'χει, με όποιον έπαιξες, έμεινες. Δυστυχώς τίποτα δεν μένει κρυφό».

Ο Benzy, ο οποίος άκουγε τη συζήτησή τους ρώτησε τη Μαντίσα τι πιστεύει ότι θα μείνει από τη δική της συμπεριφορά εννοώντας ότι έχει κάνει άνω κάτω τους Αθηναίους με την παίκτρια να του δίνει μια όλο νόημα απάντηση: «Δεν απαντάω σε ανθρώπους που δεν έχουν προσωπικότητα και ακούνε άλλους».

Δεδομένου ότι η ομάδα της την έχει κάνει πέρα για τα καλά, η Μαντίσα έχει στραφεί στους Επαρχιώτες, οι οποίοι την έχουν προσεγγίσει στα τελευταία επεισόδια.

Μάλιστα, η Ιωάννα Δεσύλλα και η Αναστασία Στεργίου δήλωσαν ξεκάθαρα πως στη θέση της Μαντίσας θα ενεργούσαν με τον ίδιο τρόπο.

Σε συζήτηση που είχαν οι τρεις τους με Σταύρο Φλώρο και Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, η Μαντίσα «κάρφωσε» τον Μιχάλη Σηφάκη, λέγοντας πως τάζει πράγματα στους υπολοίπους για να τους παίρνει με το μέρος του.

«Από την πρώτη ημέρα που μπήκαμε εδώ πέρα, άρχισε να τάζει λαγούς με πετραχήλια σε όλους. Τους έχει τάξει πράγματα για έξω», είπε πρώτη η Αναστασία Στεργίου με τη Μαντίσα να συμπληρώνει: «Αυτό ήθελα να πω. Στη Μιλένα επειδή το αγόρι της είναι ποδοσφαιριστής, της έχει πει "θα στον φτιάξω εγώ"».

Μαντίσα για Αθηναίους: «Είναι όλοι άσχετοι»

Από πλευράς του ο Μιχάλης Σηφάκης σε προσωπική του συνέντευξη, είπε για τη Μαντίσα:

«Δεν υπάρχει για μένα έβδομη παίκτρια στην ομάδα. Δεν αναφέρω καν το όνομά της. Δεν συμβαίνει τίποτα, απλά ό,τι συνέβαινε και πριν.

Είναι ένα άτομο που δημιουργεί προβλήματα και πλέον δεν έχει το κοινό της να τη σώσει οπότε η ομάδα θέλει να την αποβάλει από το σύνολό της.

Και από τη στιγμή που χθες παραδέχθηκε ότι έδωσε το παιχνίδι, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τον λόγο για τον οποίο η ομάδα την έχει κάνει στην άκρη».

Μάλιστα, μετά τη συντριπτική ήττα που υπέστησαν οι Αθηναίοι στον αγώνα για την τρίτη ασυλία με σκορ 10-1 ο Σηφάκης παρότρυνε Μιλένα και Αριάδνη «να μην της μιλάτε καθόλου, ούτε καλημέρα» όταν είδαν τη Μαντίσα να πηγαίνει και να κάθεται μαζί με τους Επαρχιώτες μετά από κάλεσμα της Ιωάννας και της Αναστασίας και να δίνει συγχαρητήρια στους Μπλε για τη νίκη τους.

«Είναι όλοι άσχετοι», είπε μεταξύ άλλων η Μαντίσα, αναφερόμενοι στους συμπαίκτες της, με την Αριάδνη την ίδια ώρα να γίνεται έξαλλη με την εικόνα και να σχολιάζει: «Κοίτα εικόνα, κοίτα άνθρωπος που είναι στην κόκκινη ομάδα».

Εξίσου θυμωμένη ήταν και η Μιλένα με τις δύο παίκτριες των Αθηναίων να πετάνε πολλά «γαλλικά» στα οποία η παραγωγή χαμήλωσε τον ήχο για να μην ακουστούν.

«Δεν κάνω κάτι. Το ότι νευριάζει ο Μιχάλης είναι πρόβλημά του. Εφόσον με ψηφίζει στρατηγικά η ομάδα και εγώ στρατηγικά κάνω ό,τι γουστάρω. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, οπότε και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω», εξήγησε η Μαντίσα στον Benzy για τη στάση της.