Survivor: «Μαγειρεύω για όλους και αυτό είναι το ευχαριστώ;» - Αποχώρησε ο Γιώργος Καραϊσαλίδης

Ολοκληρώθηκε χθες Τρίτη (17/3) η αγωνιστική εβδομάδα για το Survivor με την αποχώρηση του Γιώργου Καραϊσαλίδη από την ομάδα των Αθηναίων μετά από μονομαχία με τον Σταύρο Φλώρο.

Διαβάστε επίσης - Survivor: Πώς θα έμοιαζαν οι παίκτες αν ήταν ήρωες κινουμένων σχεδίων

Υποψήφιοι ήταν ακόμα ο Μάνος Μαλλιαρός και ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας, οι οποίοι σώθηκαν από την ψηφοφορία του κοινού και έτσι δε χρειάστηκε να αγωνιστούν για την παραμονή τους στο παιχνίδι.

Πολύ πριν το Συμβούλιο του Νησιού ο Καραϊσαλίδης, σε συζήτηση που είχε με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι οι συμπαίκτες του τον έβγαλαν υποψήφιο και κυρίως για τη διπλή ψήφο από τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ, τονίζοντας πως δεν το άξιζε, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή.

«Δεν θεωρώ ότι αξίζω αυτή την εβδομάδα να ψηφιστώ. Ακόμα και με όλα μου τα προβλήματα φέρνω νίκες, φέρνω σοβαρούς πόντους και πόσο μάλιστα όταν φροντίζω τον καθένα εδώ πέρα.

Μαγειρεύω για όλους, κάθομαι και μαγειρεύω καρύδες στον καθένα ξεχωριστά, κάθομαι στη θάλασσα τουλάχιστον τέσσερις ώρες για να φάνε όλοι και αυτό είναι το ευχαριστώ;

Προφανώς και δεν συμφωνώ με την ψηφοφορία. Ένα κομμάτι που μου τη δίνει πάρα πολύ είναι οι κωλοτούμπες ενός συμπαίκτη μας», είπε ο παίκτης των Αθηναίων.

Γιώργος Καραϊσαλίδης: «Ήρθαμε, παίξαμε, χάσαμε»

Μετά το τέλος της μονομαχίας ο Γιώργος Λιανός δεν έκρυψε πως αγχώθηκε μέχρι εκείνος, βλέποντας τους δύο παίκτες να αγωνίζονται για την παραμονή τους στο Survivor.

«Ήτανε μία εξαιρετικά αγχωτική μονομαχία νομίζω. Ειδικά προς το τέλος ανέβασα και εγώ παλμούς βλέποντας και τους δύο να προσπαθείτε να διώξετε και τα πέντε τοτέμ».

«Ο Γιώργος είναι το καλύτερο παιδί που έχει περάσει από το παιχνίδι. Είναι ανάμεικτα συναισθήματα, η αλήθεια είναι νιώθεις ότι βγαίνεις πιο δυνατός. Σίγουρα εκείνη τη στιγμή που δεν σε ψηφίζει ο κόσμος νιώθεις ένα περίεργο συναίσθημα.

Ο Θεός ναι μεν σε βοηθάει, αλλά πρέπει και εσύ να βάλεις το χεράκι σου, αλλιώς δεν θα έρθουν τα αποτελέσματα. Και είμαι εδώ πέρα να διαψεύσω όποιον πιστεύει ότι δεν μπορώ να πάω παρακάτω», είπε μετά τη νίκη του ο Σταύρος Φλώρος.

Από πλευράς του ο Γιώργος Καραϊσαλίδης, χωρίς να χάσει το χαμόγελό του, είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια, «ήρθαμε, παίξαμε, χάσαμε», ενώ ευχήθηκε να κερδίσει το Survivor κάποιος από τους Αθηναίους και έδωσε το φυλακτό του στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο.

«Δυστυχώς στεναχωριέμαι που αυτό το ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Ωστόσο, μένω με πάρα πολύ όμορφες εικόνες γενικά στο παιχνίδι. Στεναχωριέμαι που μία εικόνα που βλέπω δυστυχώς είναι θλιμμένα πρόσωπα από τους συμπαίκτες μου και χαρούμενα από τους αντιπάλους μου, αλλά τι να κάνουμε...

Είναι ένα παιχνίδι. Ήρθαμε, παίξαμε, χάσαμε. Εύχομαι το έπαθλο να το φέρει κάποιος από τους Κόκκινους και θέλω να μου επιτρέψεις να κάνω ένα δωράκι να δώσω κάτι και στον αδερφό μου τον Scofield να τον προσέχει…».

Αφού αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, ο Γιώργος Λιανός ζήτησε από τον Γιώργο Καραϊσαλίδη να γράψει σε πάπυρο το όνομα ενός συμπαίκτη του που θέλει να επιβραβεύσει ή να τιμωρήσει, κάτι που θα μάθουμε στην πρώτη χαμένη ασυλία των Αθηναίων την ερχόμενη εβδομάδα.