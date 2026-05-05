Survivor - Μαντίσα για Σηφάκη: «Θα ήθελα πάρα πολύ να βγει υποψήφιος μαζί μου, φοβάται»

Καζάνι που βράζει η ομάδα των Αθηναίων και χθες (4/5) στο Survivor με τη Μαντίσα Τσότα να είναι και πάλι στο στόχαστρο και με την παίκτρια να περνά στην αντεπίθεση αφότου η ομάδα την ξαναέβγαλε υποψήφια και να δηλώνει ξεκάθαρα ότι «εγώ από δω και πέρα δεν θα κλείνω το στόμα μου. Ό,τι είναι θα το λέω».

«Από εδώ και πέρα δηλώνω επίσημα μόνη μου, δεν παίζω πλέον για την ομάδα, παίζω μόνο για τον εαυτό μου, όπως και πολλοί από εδώ παίζουν για τους εαυτούς τους, αλλά θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτό γιατί μάλλον θα πηγαίνουμε όλοι μαζί μόνο οι Κόκκινοι σε μονομαχία και δεν ξέρεις πόσο το χαίρομαι», πρόσθεσε στη συνέχεια η παίκτρια των Αθηναίων.

Την ίδια στιγμή η κόντρα ανάμεσα στη Μαντίσα Τσότα και τον Μιχάλη Σηφάκη όλο και χειροτερεύει με την παίκτρια να μην κρύβει την επιθυμία της να αναμετρηθούν οι δυο τους στον στίβο μάχης λέγοντας πως θα τον πέταγε εκτός Survivor, αλλά ο συμπαίκτης της τη φοβάται και δεν της κάνει τη χάρη.

Μάλιστα, σε όσα έλεγε η Μαντίσα, βρήκε υποστήριξη από την Ιωάννα Δεσύλλα και την Αναστασία Στεργίου των Επαρχιωτών, οι οποίες δήλωσαν πως ο Μιχάλης φοβόταν να βγει υποψήφιος απέναντί της και όσο ήταν στους Μπλε και υπήρχε ψηφοφορία κοινού.

«Ξενέρωσα που δεν βγήκε γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να τον διώξω. Λέει πάρα πολλά και ότι δεν φοβάται. Τώρα γιατί δεν βγαίνει μου κάνει εντύπωση. Είναι κρίμα που ψηφίζουν συνέχεια τον Νίκο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάμε σε run με τον Σηφάκη. Γιατί δεν έρχεσαι, ρε Μιχάλη; Φοβάται μη βγει από το παιχνίδι; Το ξέρω ότι φοβάται», είπε μεταξύ άλλων η Μαντίσα.

Να αναφέρουμε ότι Αθηναίοι, οι οποίοι έχασαν στον αγώνα για τη δεύτερη ασυλία ψήφισαν τον Νίκο Κάππο ως δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα.