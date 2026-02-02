Survivor: «Μετακομίζει» αργότερα απόψε (2/2) - Τι ώρα θα προβληθεί το σημερινό επεισόδιο

Το Survivor επέστρεψε χθες Κυριακή (1/2) με νέο επεισόδιο όπου είδαμε τον αγώνα για την πρώτη ασυλία της εβδομάδας την οποία κέρδισαν οι Επαρχιώτες, αλλά και την οικειοθελή αποχώρηση του Gio Kay.

Διαβάστε επίσης - Survivor: Αποχώρησε οικειοθελώς ο Gio - Ο Λιανός εξήγησε τον λόγο και τι είπε ο παίκτης των Αθηναίων

Με την κόκκινη ομάδα πλέον μάλλον αποδεκατισμένη και την μπλε να θέλει να δείξει ότι η χθεσινή νίκη δεν ήταν τυχαία, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε απόψε Δευτέρα (2/2) τι θα συμβεί, απλά θα το δούμε μια ώρα αργότερα από το συνηθισμένο.

Μέχρι στιγμής τις Δευτέρες το Survivor παίζει στις 21.00, αλλά σήμερα (2/2) εκτάκτως το ριάλιτι επιβίωσης θα προβληθεί στις 22.00

Ο λόγος για αυτή την αλλαγή είναι το γεγονός ότι στις 21.00 στον ΣΚΑΪ θα προβληθεί η εφ' όλης της ύλης συνέντευξη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Αλέξη Παπαχελά, η οποία θα επικεντρωθεί στο νέο, διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται από τις ενέργειες Τραμπ, καθώς και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως αναφέρει ο σταθμός.

Έτσι, όποιος θέλει να δει τον αγώνα των Επαρχιωτών και των Αθηναίων για τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας, θα πρέπει να ξενυχτήσει λιγάκι παραπάνω, αφού το αποψινό επεισόδιο του Survivor θα προβληθεί στις 22.00 στον ΣΚΑΪ.